Новости

Британский астрофизик раскритиковал планы Маска колонизировать Марс 04:25
В Магадане водитель маршрутки заставил школьника идти пешком в мороз 04:11
В Вашингтоне заявили о безуспешных попытках установить контакт с КНДР 03:57
Из-за снегопада в Колорадо отменили почти две тысячи авиарейсов 03:26
Почти 500 случаев COVID-19 выявили на открытом в карантин заводе Tesla 02:58
Гинцбург: Вакциной "Спутник V" привили 7 миллионов человек 02:37
Одиннадцать полицейских пострадали во время беспорядков в Бельгии 01:50
Астронавты NASA завершили работы в открытом космосе 01:25
Панарин отметился передачей в первом матче "Рейнджерс" после возвращения 00:25
В Крыму назвали стоимость первой опреснительной установки 00:22
Захарова предвидит информационную атаку на российскую вакцину 13.03.2021
В РПЦ надеются на встречу предстоятелей православных церквей в 2021 году 13.03.2021
Мэр Ниццы попросил разрешить закупку "Спутника V" 13.03.2021
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Пономарева 13.03.2021
Футболисты "Чертаново" избили игрока "Локомотива" после матча ЮФЛ 13.03.2021
Гинцбург: "Спутник V" показал эффективность для пожилых людей 13.03.2021
Биатлонистка Куклина назвала выступление в гонке преследования "дном" 13.03.2021
В Норвегии госпитализировала медиков после прививки AstraZeneka 13.03.2021
В Госдуме с юмором оценили заявления Кравчука 13.03.2021
В Аргентине забросали камнями автомобиль президента 13.03.2021
Медведев вышел в финал турнира в Марселе 13.03.2021
Названы два внешних признака высокого уровня холестерина в крови 13.03.2021
Посол ЕС призвал изменить подход к России 13.03.2021
Прокуратура Латвии отказалась закрыть дело русскоязычных журналистов 13.03.2021
"Аватар" вернул себе звание самого кассового фильма в истории 13.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
14.03.2021 03:57
Рубрика: В мире

В Вашингтоне заявили о безуспешных попытках установить контакт с КНДР

Вашингтон уже месяц пытается "по разным каналам" связаться с КНДР, но ответ пока получить не удалось. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. "Чтобы снизить риск эскалации, мы с середины февраля обращались к властям КНДР по нескольким каналам. До настоящего момента мы не получили какого-либо ответа из Пхеньяна", - сказал представитель американской администрации. И добавил, что "активного диалога" с КНДР нет уже больше года.

США и Южная Корея проведут совместные военные маневры

Данные заявления выглядят по меньшей мере странно на фоне недавних заявлений официальных представителей КНДР. "Мы намерены улучшить отношения с Вашингтоном при новой администрации США", - заявил посол КНДР в Берлине во время разговора с главой делегации Европарламента. Беседа продлилась около часа, и ее содержание было доведено европейцами до официальных представителей США, пишет газета The Wall Street Journal.

В январе многие зарубежные эксперты заявили, что Северная Корея после вступления в должность нового президента США Джо Байдена может пойти на провокации в отношении США: запустить ракеты или начать ядерные испытания. Но всего этого не последовало.

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея Корейский кризис

Главное сегодня

Захарова предвидит информационную атаку на российскую вакцину
В Вашингтоне заявили о безуспешных попытках установить контакт с КНДР
В Крыму назвали стоимость первой опреснительной установки
Гинцбург: Вакциной "Спутник V" привили 7 миллионов человек
В Казахстане произошло крушение самолета Ан-26
Что британцы и пресса думают об интервью принца Гарри и Меган Маркл
Эксперты заговорили о необычной активности вице-президента США