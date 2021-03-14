В Вашингтоне заявили о безуспешных попытках установить контакт с КНДР

Вашингтон уже месяц пытается "по разным каналам" связаться с КНДР, но ответ пока получить не удалось. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. "Чтобы снизить риск эскалации, мы с середины февраля обращались к властям КНДР по нескольким каналам. До настоящего момента мы не получили какого-либо ответа из Пхеньяна", - сказал представитель американской администрации. И добавил, что "активного диалога" с КНДР нет уже больше года.

Данные заявления выглядят по меньшей мере странно на фоне недавних заявлений официальных представителей КНДР. "Мы намерены улучшить отношения с Вашингтоном при новой администрации США", - заявил посол КНДР в Берлине во время разговора с главой делегации Европарламента. Беседа продлилась около часа, и ее содержание было доведено европейцами до официальных представителей США, пишет газета The Wall Street Journal.

В январе многие зарубежные эксперты заявили, что Северная Корея после вступления в должность нового президента США Джо Байдена может пойти на провокации в отношении США: запустить ракеты или начать ядерные испытания. Но всего этого не последовало.