Внутри атомного ледокола "Ленин" снова забурлила жизнь

В субботу и воскресенье 13-14 марта на борту атомохода "Ленин", что пришвартован в Мурманске, засветили все огни и вновь принимали гостей. После долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса, возобновил проведение экскурсий Арктический выставочный центр "Атомный ледокол "Ленин" - так теперь называется многофункциональный объект, сформированный на базе первого в своем роде вездехода Арктики.

Судно закрыли для посетителей без малого год назад - 30 марта 2020-го. Только технический экипаж и ограниченное число сотрудников центра могли подниматься на борт плавучего музея, чтобы следить за его состоянием и обеспечивать особые для таких объектов меры безопасности. Ведь корпусу ледокола далеко за шестьдесят - он заложен на стапеле летом 1956 года, а в декабре 57-го уже был спущен на воду.

За 30 лет эксплуатации много чего повидал. На стадии испытаний, а потом уже на проводке судов прошел во льдах по арктическим трассам более 560 тысяч миль. А весь путь, что остался у "Ленина" за кормой, это 30 кругосветок по линии экватора…

Не всегда и не все на первом атомном ледоколе проходило гладко. Первую реакторную установку из трех аппаратов ОК-150, спроектированную под руководством И.И. Африкантова (ныне его имя носит ОКБМ в Нижнем Новгороде), несколько раз пытались ремонтировать. А после очередного инцидента с выходом радиации решили от проблемной установки избавиться совсем. Сделали вырез в днище ледокола под реакторным отсеком и методом подрыва "выгрузили" весь отсек через днище корабля прямо в море. Эта по-своему уникальная техническая операция была проведена 19 сентября 1967 года в заливе Цивольки у Новой Земли.

На смену удаленной была смонтирована более надежная реакторная установка с аппаратами OК-900. Они служили на ледоколе "Ленин" до вывода его из эксплуатации в 1989 году. После длительного отстоя, выгрузки ядерного топлива, демонтажа некоторых видов оборудования и проведения дезактивационных работ сочли возможным организовать на ледоколе музей.

В этом качестве "Ленин" встал к причалу в Мурманске неподалеку от морского вокзала 5 мая 2009 года. С того дня музей на его борту смогли посетить почти полмиллиона человек.

Начиная с этих выходных, возобновляются обзорные и групповые экскурсии. В группе - не более 20 человек, открыта предварительная запись по телефону. Всем посетителям на входе бесконтактным способом измерят температуру. Посещение - только в масках, а для самих сотрудников Арктического выставочного центра обязательны маска и перчатки. Не реже одного раза в неделю их будут тестировать на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.