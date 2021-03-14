В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника

Военные самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что сбили принадлежащий Украине беспилотник (БПЛА), который корректировал огонь по поселку Молодежное. "Летательный аппарат был своевременно обнаружен и в результате подавления каналов управления и навигации потерпел крушение над позициями ВСУ", - рассказали ТАСС в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР. Там отметили, что применили станции подавления "Тритон М1".

Днем ранее СМИ сообщили, что военные Донецкой народной республики (ДНР) также сбили БПЛА, использовавшийся киевскими силовиками для корректировки минометного огня по поселку Луганское.

Кроме того, на этой неделе у поселка Золотое-5 начались ожесточенные бои между бойцами ВСУ и Народной милицией ЛНР. Украина активно применяет стрелковое оружие и гранатометы. В зоне обстрела находится школа.