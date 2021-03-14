Вводятся вывозные пошлины на ячмень и кукурузу

С 15 марта вслед за пшеницей вводятся экспортные пошлины на ячмень и кукурузу, которые используют в кормах для животных. Пошлины позволят снизить внутренние цены на эти культуры и, значит, себестоимость производства мяса.

Пошлина на пшеницу в 50 евро за тонну уже позволила снизить цены на внутреннем рынке, говорит руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский. С начала марта темпы экспорта снизились примерно в 4 раза. А цены в центре страны с начала года упали с 15,5 тыс. до 13 тыс. рублей за тонну (без НДС).

Тот же эффект ожидается от пошлин на ячмень (10 евро за тонну) и кукурузу (25 евро за тонну). Накануне их введения темпы экспорта этих культур ускорились в 2-2,5 раза. Но потом замедлятся, внутренние цены на культуры и, следовательно, корма снизятся. На конечной продукции это отразится спустя 2-3 месяца, прогнозирует Павенский.

На это рассчитывают, в частности, производители птицы. Цены на нее из-за роста стоимости кормов и птичьего гриппа выросли с начала года более чем на 8%. Но на ближайшие 2-3 месяца производители договорились их не повышать. Потом они рассчитывают на снижение цен на кормовые культуры. Впрочем, советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова считает, что помимо экспорта на стоимость зерна будут влиять и сезонные факторы. Поэтому до начала сбора нового урожая вряд ли тенденция к росту стоимости кормов кардинально замедлится даже с учетом пошлины, считает она.

Говорить о фиксации цен на пшеницу на приемлемом для переработчиков уровне преждевременно. При сохранении цен на муку стоимость пшеницы должна снизиться еще на 0,7-1 тыс. рублей за тонну, считает руководитель ассоциации "Русская мука" Наталья Загорская. На прошлой неделе сельхозтоваропроизводители попытались даже поднять цены примерно на 200 руб. за тонну.

Экспортные пошлины уже снизили цены на пшеницу а, значит, и стоимость производства муки и хлеба

До 2 июня экспортная пошлина на пшеницу составляет 50 евро за тонну. А со 2 июня на пшеницу, ячмень и кукурузу будут установлены плавающие пошлины. Они будут рассчитываться на основе мировых цен. Необлагаемая часть по пшенице составит 200 долларов за тонну, по кукурузе и ячменю - 185 долларов за тонну. Сверх этой цены будет облагаться пошлиной в размере 70%. Полученные таким образом средства будут возвращены аграриям. Аналогичный механизм демпфера минэкономразвития планирует ввести с нового сезона и для растительных масел.

По словам главы минэкономразвития Максима Решетникова, важно, чтобы собранные с помощью этого механизма деньги вернулись в АПК и не остановили инвестиции. Поэтому ведомства "будут очень аккуратно искать этот баланс". "Наша задача - срезать пик цен на мировых рынках и в то же время дать возможность дальше развивать инвестиции", - цитирует его "Интерфакс".

Пошлины могут эффективно сглаживать влияние мирового роста цен на внутренний российский рынок, считают в департаменте исследований и прогнозирования ЦБ. Но плавающая пошлина в длительной перспективе несет ряд угроз. Так, аграрии могут сократить посевы культур, которые регулируются пошлиной. Кроме того, есть риск, что собранные от пошлин средства могут быть распределены по убыточным хозяйствам, отмечают в ЦБ.