Захарова: Система обороны РФ не позволяет Западу перейти к открытой агрессии

По ее словам, "Запад не приступает к прямой агрессии только по одной простой причине: потому что за последние годы Россия выстроила систему обороны, которая не позволяет им это сделать, они это четко понимают".

Также она отметила, что "там, где они понимают, что они могут поиграть в свои грязные игры, там, где они чувствуют еще слабину с нашей стороны... блокируют документальные фильмы, каналы информационные".

Как подчеркнула Захарова, западные страны сами начали и ускорили процесс регулирования интернет-пространства.

"Они сами ускорили то, на что мы долго не решались. Мы все время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет- пространство. В том, что касается американских интернет- монополий. Мы все время прислушивались к тому, как это будет воспринято, не нарушим ли мы сами некие принципы. Да, не нарушим, потому что они уже давно нарушены коллективным Западом", считает дипломат.

В связи с этим Захарова упомянула и об утечке документов из, предположительно, британского МИД в начале февраля. Из этих документов следует, что Лондон создает сеть в информационном поле России для влияния на Москву и для подрыва ее авторитета в других странах.

"Публикация этих материалов британского МИД ставит крест на мифе о том, что в Британии есть какая- то свобода слова, есть какие-то традиции независимой прессы, есть некая удаленность прессы от политического истеблишмента", - сказала Захарова.

Еще один аспект информационной войны, по ее словам - это кампания против российской антиковидной вакцины "Спутник V".

"Хребтину этой информационной гидре переломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать производство совместное или производство у себя на территории, но это не означает, что эта грязная информационная кампания, она завершена, она не завершена", - предупредила официальный представитель МИД РФ.

Несмотря на все противоречия, Россия остается открытой к взаимодействию с ЕС, подчеркнула Захарова. "Наша позиция очевидна и, кстати говоря, очень проста для восприятия. Мы за взаимодействие на равноправной и взаимоуважительной основе. Готовы к такому взаимодействию? Пожалуйста, всегда открыты по всем направлениям - гуманитарное, политическое, оборонная сфера. Это константа, она не меняется на протяжении многих лет, десятилетий", - отметила она.