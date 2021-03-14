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14.03.2021 16:45
Рубрика: Власть

Захарова: Система обороны РФ не позволяет Западу перейти к открытой агрессии

Текст: Алексей Краснов
Только выстроенная система обороны России не позволяет Западу перейти к открытой агрессии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

По ее словам, "Запад не приступает к прямой агрессии только по одной простой причине: потому что за последние годы Россия выстроила систему обороны, которая не позволяет им это сделать, они это четко понимают".

Фото: facebook.com/britisharmy
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Также она отметила, что "там, где они понимают, что они могут поиграть в свои грязные игры, там, где они чувствуют еще слабину с нашей стороны... блокируют документальные фильмы, каналы информационные".

Как подчеркнула Захарова, западные страны сами начали и ускорили процесс регулирования интернет-пространства.

"Они сами ускорили то, на что мы долго не решались. Мы все время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет- пространство. В том, что касается американских интернет- монополий. Мы все время прислушивались к тому, как это будет воспринято, не нарушим ли мы сами некие принципы. Да, не нарушим, потому что они уже давно нарушены коллективным Западом", считает дипломат.

В связи с этим Захарова упомянула и об утечке документов из, предположительно, британского МИД в начале февраля. Из этих документов следует, что Лондон создает сеть в информационном поле России для влияния на Москву и для подрыва ее авторитета в других странах.

"Публикация этих материалов британского МИД ставит крест на мифе о том, что в Британии есть какая- то свобода слова, есть какие-то традиции независимой прессы, есть некая удаленность прессы от политического истеблишмента", - сказала Захарова.

Еще один аспект информационной войны, по ее словам - это кампания против российской антиковидной вакцины "Спутник V".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"Хребтину этой информационной гидре переломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать производство совместное или производство у себя на территории, но это не означает, что эта грязная информационная кампания, она завершена, она не завершена", - предупредила официальный представитель МИД РФ.

Несмотря на все противоречия, Россия остается открытой к взаимодействию с ЕС, подчеркнула Захарова. "Наша позиция очевидна и, кстати говоря, очень проста для восприятия. Мы за взаимодействие на равноправной и взаимоуважительной основе. Готовы к такому взаимодействию? Пожалуйста, всегда открыты по всем направлениям - гуманитарное, политическое, оборонная сфера. Это константа, она не меняется на протяжении многих лет, десятилетий", - отметила она.

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