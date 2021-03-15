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15.03.2021 07:26
Рубрика: В мире

Аэропорты Пекина отменили более 400 рейсов из-за песчаной бури

Пекинские аэропорты Шоуду и Дасин в понедельник, 15 марта, отменили 428 рейсов из-за песчаной бури. Концентрация мелких твердых частиц в воздухе превысила максимально допустимую норму в 160 раз. Видимость ухудшилась, на дорогах образовались пробки, сообщает ТАСС.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности, рекомендовали отменить мероприятия на открытом воздухе, а жителям мегаполиса посоветовали без крайней необходимости не выходить на улицу. Прогноз неутешительный - ситуация улучшится только утром 16 марта.

Причина бурь - сильный ветер, который и доставляет песок в столицу КНР и другие районы страны. В частности, страдают провинции Хэйлунцзян, Ляонин, Ганьсу, Шэньси, Шаньси и Хэбэй. Некоторые экологи считают, что песчаные бури усилились из-за многочисленных заброшенных шахт, а также из-за неконтролируемой вырубки деревьев на севере Китая.

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