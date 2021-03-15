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15.03.2021 17:54
Рубрика: Транспорт

Беспилотные автомобили начнут тестировать в России в 2021 году

Текст: Евгений Гайва
Тестировать беспилотные автомобили без участия инженеров-испытателей на дорогах общего пользования будут с 2021 по 2024 год, сообщили в Минтрансе.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Разработанный министерством комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию беспилотников без присутствия инженера-испытателя в салоне на дорогах общего пользования утвердил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.

В будущем предполагается начать опытную коммерческую эксплуатацию беспилотных автомобилей в отдельных регионах России. При этом, необходимо обеспечить безопасности участников дорожного движения и соблюдение установленных правил, отметили в Минтрансе.

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