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15.03.2021 18:55
Рубрика: Спорт

Черчесов объяснил отсутствие в состав сборной Смолова

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему Федор Смолов не вызван в состав команды на три ближайшее матча отбора ЧМ-2022.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Черчесов рассказал, что следит за игроком.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Назван состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022

"Мы рады, что Смолов в двух играх вышел и забил, - сказал Черчесов. - Но это тот случай, когда у нас есть Ионов, Миранчук, Головин, Жемалетдинов и Мирзов, которые могут сыграть второго нападающего. Кстати, это касается и Баринова, который начал выходить. Не знаем, играли бы они или нет, но в "Локомотиве" у них будет основной тренировочный режим, чтобы тот уровень, который они набрали, не упал из-за вызова в сборную", - цитирует Черчесова ТАСС.

Наставник россиян добавил, что Смолов может стать игроком сборной, если станет в клубе игроком основного состава.

"После перерыва на матчи сборных он станет основным игроком, это уже другой уровень, и к чемпионату Европы мы будем рассматривать его", - подчеркнул Черчесов.

Тоже самое касается и только восстановившегося после травмы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.

Прокомментировал Станислав Черчесов и приглашение двух игроков "Рубина" - вратаря Юрия Дюпина и защитника Ильи Самошникова.

"Мы смотрели и в том году, кто себя проявляет, у кого есть потенциал. Мы замечаем футболистов не тогда, когда они вчера начали играть - Самошников был в "Торпедо", Дюпин - в "Анжи", - сказал Черчесов. - Смотришь на них, на то, как они развиваются. Были сборы в Турции, мы отсмотрели практически все игры "Динамо", "Рубина" и "Сочи", и они себя проявляли".

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