Эко-активистке Грете Тунберг установят памятник в Великобритании

Шведская эко-активистка Грета Тумберг уже удостоилась бронзового памятника. Его установят на юге Великобритании, в университете Винчестера.

Статуя активистки в натуральную величину почти завершена. Как уверяет художница Кристин Чарльзуорт, открытие монумента состоится 30 марта. Бронзовый памятник представляет собой довольно точное изображение активистки, которая стоит, протянув руку к зрителям, как будто что-то рассказывает.

Монумент Тумберг решили установить именно в университете Винчестера, потому что это учебное заведение давно известно своими экологическими инициативами. Там, например, уже давно отменены одноразовые пластиковые пакеты, а в продуктовых магазинах продажи организованы так, что отходов от упаковок и пакетов не остается ни в магазине, ни у покупателей.

Отношение к Грете Тумберг в мире, особенно в Европе, приобрело почти комические формы. Как ранее сообщала "РГ", шведские ученые назвали в честь нее микроскопическое беспозвоночное, также в честь нее названы и другие открытия в сфере науки: новый паук в Мадагаскаре, и улитка на острове Борнео, и жук в Кении.