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15.03.2021 17:13
Рубрика: Общество

Как обстоит дело с закупкой лекарств для пациентов с редкими болезнями

Текст: Лариса Розова
Известно, что сегодня в России пациенты, страдающие редкими заболеваниями, получают препараты в рамках федеральной программы "14 высокозатратных нозологий (ВЗН)", а также за счет региональных бюджетов - в зависимости от болезни. Поступательное развитие системы лекарственного обеспечения таких больных, начавшееся в 2008 году, позволило сохранить и существенно улучшить их жизнь. Так, долгое время люди, страдающие болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемофилией, муковисцидозом и другими редкими заболеваниями, своевременно обеспечивались необходимыми препаратами.

В конце же прошлого года пациентское сообщество столкнулось с нехваткой препаратов: для больных гемофилией не были в полном объеме закуплены плазматические и рекомбинантные факторы свертываемости крови. Однако и в этом году ситуация остается нерешенной, в частности, больные недополучают препарат октоког альфа, для терапии гемофилии А, ингибиторный антикоагулянтный комплекс для терапии ингибиторной формы гемофилии. В сложном положении оказались и пациенты с болезнью Гоше: дважды с начала года не состоялись аукционы по жизненно необходимому им препарату имиглюцераза.

В чем же дело? Что пошло не так в программе "14 ВЗН"? Почему пациенты уже испытывают или прогнозируют сложности с получением лекарств?

По словам Юрия Жулева, президента Всероссийского общества гемофилии и сопредседателя Всероссийского союза пациентов, серьезные трудности с получением препаратов по программе "14 ВЗН", главным образом, связаны с недофинансированием программы. По его словам, одна из причин - увеличение количества пациентов в регистре по ВЗН, связанное как с притоком новых больных, так и с устойчивым ростом продолжительности жизни людей, получающих терапию по программе. Кроме того, у некоторых пациентов, в т. ч. у страдающих гемофилией, могут развиваться осложнения, требующие применения новых препаратов, стоимость которых в несколько раз выше, чем у применяющихся лекарств. Затраты на лечение таких пациентов возрастают многократно. Другая причина связана с дозировками препаратов. Как известно, они рассчитываются исходя из веса тела. Однако по мере того, как дети, включенные в регистр, растут, и их вес увеличивается, возникает потребность в более высоких дозировках. И, наконец, к недофинансированию программы ВЗН приводит включение в нее новых орфанных (редких) болезней.

"Сложившаяся ситуация в значительной степени усугубляется отказом от схемы закупок препаратов с переходящим остатком. Это была своего рода "подушка безопасности" для пациентов, благодаря которой они не беспокоились, что в новом году могут остаться без лекарств. В свою очередь, минздрав мог за первые 3-4 месяца года провести все аукционы и обеспечить поставку необходимых препаратов. Но начиная с 2019 года, такой "подушки" нет, и пациенты получают препараты "с колес", - отмечает Жулев.

Он также рассказал, что Минздрав России и "Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан" пока осуществили закупку препаратов - октоког альфа, антиингибиторный коагулянтный комплекс, эмицизумаб и симоктоког - только в объеме 50% от заявленной потребности. "Уже в начале осени, а в ряде случаев и летом этого года часть больных гемофилией могут остаться без препаратов. Мы опасаемся обострения этой ситуации, поэтому вновь обратились минздрав с просьбой принять меры по скорейшему проведению всех конкурсных процедур и поставке ЖНВЛП в регионы России в необходимом объеме" - подчеркнул глава Всероссийского общества гемофилии.

Исполнительный директор Межрегиональной благотворительной общественной организации инвалидов "Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям" Денис Беляков также прояснил ситуацию с лекарственным обеспечением людей с болезнью Гоше. "Срыв аукционов можно объяснить возможным техническим сбоем при переходе функции закупки лекарственных средств от Минздрава РФ к ФКУ "Федеральный центр планирования организации лекарственного обеспечения граждан". Это изменение в системе закупок произошло в этом году, и какие-то недоразумения не исключены", - отметил Беляков.

Он также успокоил пациентов, рассказав о том, что компания-производитель препарата имиглюцераза уже произвела и отгрузила дистрибьюторам 70% годового объёма препарата, оставшиеся 30% она готова поставить по графику во 2-м полугодии этого года. Беляков отметил, что дистрибьютор обращался в минздрав с просьбой провести аукцион двумя частями, это обычная практика, и несколько дней назад было принято положительное решение. "Это означает, что в ближайшие несколько недель состоится закупка имиглюцеразы. До начала мая препарат поступит в регионы и станет доступен больным", - сообщил эксперт. Пока же, по его словам, производитель по согласованию с врачами точечно помогает тем, кто столкнулся с нехваткой препарата, и все запросы из регионов в отношении гуманитарной помощи полностью удовлетворены.

"Наверное, не стоит проецировать случившееся на всю организацию госзакупок в сегменте ВЗН. Это практически единственная хорошо отработанная программа - как в части определения потребностей в препаратах, так и их своевременных закупок. Что же касается конкретно пациентов с болезнью Гоше, то все ситуации, возникающие с обеспечением их препаратами, мы держим на постоянном контроле", - резюмировал Беляков.

Общество

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