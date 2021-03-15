Как получить максимальную скидку при проезде по ЦКАД

Чтобы при проезде по ЦКАД автоматизированная система "Свободный поток" распознала транспондер и начислила максимальную скидку, нужно правильно закреплять прибор, сообщили в госкомпании "Автодор".

"Если закрепить устройство не в специальной зоне действия радиосигнала (например, оставить в бардачке или у стекла автомобиля), то оно не сработает. Соответственно, средства при проезде через рамки "Свободного потока" списываться не будут и водителю придется оплачивать платный участок дороги через кассу, терминал "Элекснет" или через интернет по полной стоимости - без скидок и бонусов", - отмечают в госкомпании.

Транспондер - приемо-передающее устройство, которое при правильной установке позволяет оплачивать проезд без остановок. В России есть транспондеры выпускают четыре компании, в том числе "Автодор". Транспондеры госкомпании Т-pass дают возможность получить максимальную скидку на ЦКАД до 50%. Скидка рассчитывается по принципу "дальше едешь, выше скидка". Транспондеры других эмитентов также работают, с их помощью можно оплатить проезд по ЦКАД.

В легковом автомобиле транспондер крепится на ветровое стекло, в зоне за зеркалом заднего вида, отмечают в "Автодоре". В грузовом автомобиле транспондер устанавливается в нижней части ветрового стекла, над стеклоочистителями (дворниками).

"Особое внимание при установке транспондера нужно проявлять владельцам машин с атермальным покрытием лобовых стекол (с напылением из ионов серебра). Такая защитная пленка не пропускает сквозь себя никакие сигналы, поэтому транспондер нужно прикрепить в специальной зоне, где такого покрытия нет. Находится она в указанном районе зеркала заднего вида на лобовом стекле и легко определяется визуально", - указывают в госкомпании.

Узнать о том, что транспондер сработал при проезде через рамку "Свободного потока", можно по звуковому сигналу. Если прозвучал один сигнал, значит транзакция выполнена. Два сигнала означают считан, что количество средств на счету приближается к нулевому балансу. Четыре сигнала будут поданы в случае, если транзакция отклонена из-за технического сбоя или недостатка средств.

Проверить списание средств можно в личном кабинете. Если транспондер не сработает на счет автовладельца будет зачислен долг, и скидка предоставлена не будет. Если оплата не прошла, можно проверить наличие задолженности по номеру автомобиля.

Также, чтобы проехать через систему "Свободный поток" без проблем, водитель должен соблюдать расстояние перед идущей впереди машиной - не менее 2 м.

В госкомпании также посоветовали соблюдать инструкцию по установке транспондера.

1. Обезжирьте и высушите место на ветровом стекле транспортного средства перед установкой транспондера. Температура на поверхности стекла должна быть не ниже +15°C. При необходимости прогрейте ветровое стекло.

2. Расположите транспондер горизонтально, прислонив его в обозначенное место на ветровом стекле. Снимите защитную пленку с держателя, не дотрагиваясь до нее, и клейкой основой закрепите устройство. Крепите устройство антенной по направлению к ветровому стеклу. Не переворачивайте устройство обратной (тыльной) стороной к ветровому стеклу - это может послужить причиной того, что антенна не примет сигналы, поступающие от устройства.

3. Вся поверхность клейкой основы должна плотно соприкасаться с поверхностью стекла. Зафиксируйте устройство на стекле в течение 10 секунд.

4. Не допускайте контакта с водой, избегайте химического воздействия на транспондер. Не подвергайте механическому воздействию и ударам. Не вскрывайте.