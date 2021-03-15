Указ главы Республики Калмыкия от 12 марта 2021 года № 43 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия"

В соответствии с предложением Главного государственного санитарного врача по Республике Калмыкия от 9 марта 2021 года № 24 "О значении показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-2019 на территории Республики Калмыкия" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия" (с изменениями от 30 марта 2020 года № 94, от 3 апреля 2020 года № 98, от 16 апреля 2020 года № 106, от 17 апреля 2020 года № 112, от 22 апреля 2020 года № 124, от 29 апреля 2020 года № 126, от 11 мая 2020 года № 134, от 19 мая 2020 года № 137, от 22 мая 2020 года № 139, от 4 июня 2020 года № 146, от 19 июня 2020 года № 153, от 26 июня 2020 года № 157, от 7 июля 2020 года № 171, от 10 июля 2020 года № 174, от 24 июля 2020 года № 180, от 7 августа 2020 года № 188, от 21 августа 2020 года № 193, от 3 сентября 2020 года № 197, от 4 сентября 2020 года № 198, от 15 сентября 2020 года № 205, от 18 сентября 2020 года № 223, от 2 октября 2020 года № 241, от 16 октября 2020 года № 251, от 21 октября 2020 года № 253, от 30 октября 2020 года № 272, от 13 ноября 2020 года № 296, от 27 ноября 2020 года № 312, от 11 декабря 2020 года № 314, от 23 декабря 2020 года № 360, от 15 января 2021 года № 3, от 11 февраля 2021 года № 11) следующие изменения:

1.1. в пункте 1:

в абзаце первом слова "14 марта 2021 года" заменить словами "11 апреля 2021 года";

в подпункте 1.1 слова "за исключением проведения театральных представлений в залах театров" заменить словами "за исключением проведения театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений в залах театров и концертных залах с количеством зрителей не более 75 человек при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований";

1.2. в пункте 4 дополнить абзацами двадцать четвертым и двадцать пятым следующего содержания:

"с 15 марта 2021 года по 28 марта 2021 года;

с 29 марта 2021 года по 11 апреля 2021 года.";

1.3. в абзаце первом пункта 6.3 слова "14 марта 2021 года" заменить словами "11 апреля 2021 года";

1.4. в приложении № 1 "Перечень организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в отраслях российской экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, деятельность которых временно приостановлена на территории Республики Калмыкия":

в разделе 2 "Культура, организация досуга и развлечений" позицию "Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 901(1)" признать утратившей силу;

в разделе 3 "Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт" позицию "Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 932" признать утратившей силу;

в разделе 4 "Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма" позицию "Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79" признать утратившей силу;

сноски 1(1) и 2 признать утратившими силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Калмыкия Б. Хасиков







