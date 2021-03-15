Распоряжение губернатора Курской области от 12 марта 2021 года № 64-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг) следующие изменения:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Гражданам, имеющим хронические заболевания (перечень хронических заболеваний согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению), с 2 ноября 2020 года до особого распоряжения обеспечить соблюдение режима самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения, за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления трудовой деятельности (работы), за исключением работников, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске или в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам (сотрудникам) органов государственной власти и местного самоуправления, организаций и индивидуальных предпринимателей, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

Рекомендовать гражданам в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения.";

подпункт 17.1 пункта 17 изложить в следующей редакции:

"17.1. Проведение на территории Курской области физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2021 год, календарные планы органов местного самоуправления, а также физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых региональными спортивными федерациями, физкультурно-спортивными организациями, за исключением тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Курской области, спортивных соревнований на открытом воздухе для лиц старше 14 лет, спортивных соревнований для лиц старше 14 лет в закрытых помещениях без присутствия зрителей с участием спортсменов из других субъектов Российской Федерации в спортивных соревнованиях (мероприятиях), проводимых на территории Курской области, при обязательном наличии у них справки об отсутствии коронавируса COVID-19, выполнение испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COV1D-19, регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.".

2. Распоряжение вступает в силу с 15 марта 2021 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт







