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15.03.2021 09:00
Рубрика: Российский автопром

Lada Niva Legend вернулась в Великобританию благодаря Brexit

Текст: Константин Руссов
Фото: Lada4x4uk Фото: Lada4x4uk
Фото: Lada4x4uk

В Великобритании возобновились продажи российского внедорожника. Это стало возможным благодаря выходу страны из состава Евросоюза (Brexit) с 1 января 2021 года, а значит, отсутствию необходимости следовать законодательным нормам, экологическим в том числе.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Когда Lada Largus получит "автомат"

"Импортёр новых автомобилей Lada 4x4 в Великобритании" - так называет себя компания Lada4x4uk, которая анонсировала скорый старт продаж внедорожников в Соединённом Королевстве.

Интересно, что решили "спекулировать" на скором прекращении выпуска Lada Niva Legend и даже указали точную дату: по мнению Lada4x4uk, конвейер внедорожник покинет 31 декабря 2023 года.

Новый дилер не называет точной даты поставок, но пишет, что Niva Legend в самых последних версиях появится в наличии уже скоро. Цена - 14 900 фунтов стерлингов (1 527 250 рублей).

Несмотря на Brexit в Великобритании озабочены ситуацией с экологией: с 2032 года в стране планируют ввести запрет на продажу автомобилей с ДВС, в том числе гибридов.

#Lada