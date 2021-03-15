Lada Niva Legend вернулась в Великобританию благодаря Brexit

В Великобритании возобновились продажи российского внедорожника. Это стало возможным благодаря выходу страны из состава Евросоюза (Brexit) с 1 января 2021 года, а значит, отсутствию необходимости следовать законодательным нормам, экологическим в том числе.

"Импортёр новых автомобилей Lada 4x4 в Великобритании" - так называет себя компания Lada4x4uk, которая анонсировала скорый старт продаж внедорожников в Соединённом Королевстве.

Интересно, что решили "спекулировать" на скором прекращении выпуска Lada Niva Legend и даже указали точную дату: по мнению Lada4x4uk, конвейер внедорожник покинет 31 декабря 2023 года.

Новый дилер не называет точной даты поставок, но пишет, что Niva Legend в самых последних версиях появится в наличии уже скоро. Цена - 14 900 фунтов стерлингов (1 527 250 рублей).

Несмотря на Brexit в Великобритании озабочены ситуацией с экологией: с 2032 года в стране планируют ввести запрет на продажу автомобилей с ДВС, в том числе гибридов.