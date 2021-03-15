Лукашенко: Комиссия по подготовке поправок в конституцию РБ начала работу

Комиссия по подготовке поправок в конституцию Беларуси начинает свою работу. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Напомним, сегодня, 15 марта, в республике отмечают День конституции. Лукашенко в Минске проводит встречу с членами конституционной комиссии.

"Президент напомнил, что решение о формировании конституционной комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании. По его словам, знаменательно, что она начинает свою работу в День конституции. В связи с этим президент еще раз поздравил белорусов и участников мероприятия с праздником", - сообщает агентство БЕЛТА.

Уточняется, что в работе комиссии принимают участие высшие должностные лица страны, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, представители органов местного самоуправления, реального и финансового секторов экономики, общественных объединений, сфер науки и образования, а также культуры и спорта.

Ожидается, что проект новой конституции будет готов до конца текущего года и уже в начале 2022-го будет вынесен на референдум.