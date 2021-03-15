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15.03.2021 17:07
Рубрика: Власть

Мишустин призвал оперативно решать проблемы Дальнего Востока

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство продолжит оказывать финансовую поддержку регионам Дальнего Востока, чтобы создавать там комфортные условия для жизни, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Татьяна Меель/РИА Новости Фото: Татьяна Меель/РИА Новости
Фото: Татьяна Меель/РИА Новости

Глава кабинета министров провел вчера совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Президентом поставлена задача добиться опережающего развития экономики региона, который занимает более 40 процентов всей территории России, повышения его инвестиционной привлекательности и уровня жизни людей. Все дальневосточные регионы в прошлом году получили дополнительную финансовую помощь для обеспечения социально значимых и первоочередных расходов. "Такую поддержку правительство, безусловно, продолжит", - заверил Мишустин. Он сделал акцент на некоторых из многих актуальных вопросов, значимых для ускоренного развития ДФО. До сих пор территории слабо обеспечены газом. "При больших запасах этого природного сырья уровень газификации округа втрое ниже среднего показателя по стране, - заметил Мишустин. - Это всего 18 процентов при общероссийском 71 проценте". Две трети теплоэнергостанций округа по-прежнему работают на угле, в пяти из одиннадцати регионов газ отсутствует вообще. "Главный вопрос сегодня - не кто виноват, а что делать. Совершенно очевидно, что без современной и надежной топливно-энергетической базы об ускорении роста экономики округа говорить не приходится", - сказал премьер. К примеру, нужно учитывать варианты с использованием сжиженного природного газа как альтернативы обычной газификации.

Фото: Евгений Переверзев/ РИА Новости
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В связи с развитием Дальнего Востока председатель правительства еще раз вспомнил о планах модернизации Восточного полигона железных дорог. "Эту работу необходимо выполнить в максимально сжатые сроки. В течение ближайших четырех лет расширить БАМ и Транссиб", - напомнил он о принятых планах. За три года на эти цели направят около 780 миллиардов рублей, а первый этап работ должен завершиться до конца 2021 года.

Мишустин попросил быстрее проработать тему дальневосточной концессии, о которой говорили на прошлой неделе в ходе совещания у президента. Цель этого механизма - привлечение в течение трех лет значительных внебюджетных средств на строительство инфраструктурных и социально значимых объектов, дорог, портов, мощностей для утилизации отходов. Оперативность, с которой действуют министерства и ведомства, не до конца устраивает председателя правительства. Он напомнил о предложении одного из предпринимателей региона выдавать успешным пользователям дальневосточного гектара еще один участок для ведения хозяйства. "Его предложение о дополнительном гектаре успешно работающим предпринимателям - очень правильное. Надо расширять возможности программы", - считает Мишустин. "Только у меня вопрос: почему до сих пор не созданы такие условия и поручение, которое было тогда дано, не выполнено? Прошу оперативно его исполнить и мне доложить, - распорядился премьер. - Еще раз обращаю ваше внимание: нужен строгий контроль за тем, чтобы все работы по реализации программ и проектов велись в четко определенные для них сроки".

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