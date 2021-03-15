Минэкономразвития предложило ввести кешбэк для инвесторов

Компании, заключившие с властями соглашения о защите и поощрении капиталовложений, смогут воспользоваться не только субсидиями на компенсацию затрат в рамках СЗПК, но и налоговым вычетом и их комбинацией.

Законопроект об этом готовит Минэкономразвития, сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Как ранее сообщала "РГ", Минэкономразвития предложило существенно расширить сферу действия механизма СЗПК, базу компенсационных налогов и рамки стабилизационной оговорки, а также в качестве одного из вариантов возмещения затрат инвестора предоставлять налоговый вычет по отдельным налогам (налог на прибыль организаций, НДПИ, налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог).

Согласно разработанному Минэкономразвития законопроекту, расширяется перечень затрат, которые участники СЗПК смогут возместить за счет налоговых поступлений от проектов. Помимо затрат на строительство, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры, необходимой для проекта (включая затраты на технологическое присоединение), предлагается возмещать затраты на уплату процентов по кредитам и облигационным займам, привлеченным для реализации проектов на инвестиционной фазе; на НИОКР, если на основе созданных новых технологий было начато серийное производство промышленной продукции; на создание и модернизацию оборудования для вычислительных мощностей проектов в сфере цифровой экономики.

Правительство рассматривает СЗПК как ключевой инструмент для наращивания частных инвестиций. Он предполагает долгосрочные (до 20 лет) гарантии со стороны государства по неповышению основных налогов (кроме НДС) и сохранению правил по землепользованию и застройке и ряда других. Для проектов в рамках СЗПК на три года будет отсрочено вступление в силу новых требований в сфере экологического регулирования. Кроме того, возможно возмещение затрат инвесторов на создание инфраструктуры в объеме уплаченных налогов. На эти льготы могут претендовать проекты от 5 млрд руб., для ряда отраслей действуют сниженные границы: от 250 млн для проектов в социальной сфере, от 500 млн - в экологии, АПК, цифровой экономике, от 1,5 млрд - для обрабатывающих производств. Первые соглашения о защите и поощрении капиталовложений заключены в декабре 2020 года, всего подписаны 29 соглашений с объемом инвестиций на сумму свыше 1 трлн рублей.