Недопустимыми назвал премьер-министр Михаил Мишустин ситуации с отравлением детей в школьных столовых. По мнению главы кабмина, губернаторы должны держать ситуацию с питанием в учебных учреждениях на контроле.

С этого учебного года начальные классы российских школ стали получать бесплатное горячее питание. В 2021 году в федеральный бюджет на реализацию инициативы президента правительство заложило почти 60 миллиардов рублей. Недавно глава кабмина лично проверил качество такого питания в одной из школ Барнаула. Тогда претензий к котлете с гречкой у премьера не возникло. 15 марта на оперативном совещании с вице-премьерами Мишустин заметил, что в последнее время отмечены случаи отравления в школьных столовых. "Это недопустимо, - заявил председатель правительства. - Во всех школьных столовых в каждом регионе страны еда должна быть качественной и здоровой".

В большинстве школ горячее питание организовано согласно требованиям. "На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, в 10 регионах страны осталось 295 школ, до конца не устранивших замечания, из них 48 - малокомплектных в четырех регионах страны", - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Над недостатками работают, и в середине апреля предстоит очередная проверка готовности. Учреждения, которые пройдут ее, начнут с 1 сентября получать субсидию из федерального бюджета.

В рамках регулярного контроля Роспотребнадзор на 5 марта проверил более 24,2 тысячи школ и более 4,3 тысячи поставщиков пищевых продуктов. По фактам выявленных нарушений выписано штрафов на сумму более 147 миллионов рублей. "Приостановлена деятельность 146 поставщиков пищевых продуктов, и 61 поставщик внесен в реестр недобросовестных поставщиков", - заявила зампред правительства. Изъято около 59 тонн продукции, не соответствующей обязательным требованиям. Самое распространенное нарушение - 15 процентов случаев - связано с условиями хранения пищевых продуктов. В 13 процентах выявлены недочеты при маркировке продуктов, в 12,3 процента - нарушения в части медицинских осмотров персонала пищеблоков, в 9,5 процента - нарушения требований к документации о качестве и безопасности продуктов.

Поддерживая заместителя, Михаил Мишустин потребовал от губернаторов держать ситуацию на контроле: "Здоровье детей - это безусловный приоритет". Все ученики начальных классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием, подчеркнул он. "Но здесь мало просто организовать эту работу. Надо следить за тем, из каких продуктов приготовлена еда, и, конечно, контролировать весь процесс", - сказал премьер. "Недопустимо проявлять халатность к детям и уж тем более к их здоровью", - заключил председатель правительства.

Во всех школьных столовых в каждом регионе страны еда должна быть качественной и здоровой

В ходе совещания Михаил Мишустин сообщил о некоторых решениях в отношении Крыма. Для решения проблем с водоснабжением он выделил Республике Крым почти 2,15 миллиарда рублей. Севастополь на эти же цели получит более 1,1 миллиарда. "Бюджетные средства пойдут на поиск новых месторождений питьевых подземных вод, а также на модернизацию региональных сетей водоснабжения", - подчеркнул глава кабмина. Жители Крыма будут получать в сутки дополнительно не менее 88 тысяч кубометров воды, которая станет поступать, по его словам, без перебоев и отключений. Кроме того, правительство выделит дополнительные средства на обновление жилищного фонда полуострова. На реализацию региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов Республика Крым получит один миллиард рублей, Севастополь - 400 миллионов. "С использованием этих денег будут отремонтированы не менее 130 домов", - сказал премьер. Еще 150 миллионов рублей из резервного фонда Михаил Мишустин предусмотрел для поддержки жителей полуострова, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Компенсации получат 77 человек.

Между тем

Михаил Мишустин выделил два миллиарда рублей на возобновление программы "туристического кешбэка". Третий этап программы начнется уже в марте. Точные даты начала и окончания продаж туруслуг и сроки самих поездок будут объявлены Ростуризмом. Условия будут прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее 2 ночей, сумма возврата - 20 процентов, но не более 20 тысяч рублей, кешбэк начисляется за поездки, оплаченные картой "Мир", деньги на нее же поступают автоматически в течение пяти дней со дня оплаты.