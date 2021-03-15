Мы нашли три лучших смартфона в России. Они дешевле 20 тысяч рублей

Пока к выходу готовится новый потенциальный хит Samsung Galaxy A52 стоимостью около 27 тысяч рублей, можно обратить внимание на смартфоны подешевле. Какой аппарат можно купить в России за 20 тысяч, чтобы он работал долго и быстро?

1. Oppo A53. Простой девайс стоимостью около 15 тысяч рублей имеет все необходимое. Это экран 6,5 дюйма с частотой 90 Гц и разрешением HD+ (пикселей видно не будет, зато автономность вырастет за счет меньшей нагрузки на графическую систему), модуль NFC, 4/128 Гб памяти, шикарный аккумулятор на 5000 мАч и Android 10 на борту.

Фото: Oppo

Немного подкачала камера - в ней отсутствует сверхширокоугольный объектив. Но в остальном это "крепкий середняк", который стоит своих денег и будет работать стабильно.

2. Samsung Galaxy A32. Новичок, анонсированный совсем недавно, начал покорять рынок одновременно с известием о том, что "самсунги" смогут получать три года больших обновлений Android и еще целый год им будут приходить патчи безопасности.

Фото: Samsung

Помимо гарантированных апдейтов, Samsung Galaxy A32 и сам по себе неплох - камера с полюбившимся всем "ультрашириком" (а также основным, макро и сенсором глубины), 4/64 Гб памяти, дисплей 6,4 дюйма с частотой 90 Гц и разрешением FullHD+, свежайший Android 11 и модуль NFC. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку через USB-C. Хорошая модель на несколько лет активного использования за 17-18 тысяч. Как недорогие крепкие ботинки - можно носить, пока не надоест.

3. Realme 7. У него есть неоспоримый плюс - 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, что несомненно влияет на производительность и удобство. Остальные характеристики тоже на уровне - дисплей 6,5 дюйма с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, квадрокамера с основным модулем и "шириком", аккумулятор емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой, NFC, слот для карты памяти и другие атрибуты недорогого качественного девайса.

Фото: Realme

Что может смутить? Разве что Android 10 "из коробки" и не очень внятный график обновлений. Но в Realme собираются бороться за российский рынок, так что апдейты будут. Найти Realme 7 можно за 19-20 тысяч рублей.