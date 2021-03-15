Налоговый вычет на спорт могут ввести для новой категории россиян

В Госдуме подготовили поправку ко второму чтению законопроекта, согласно которой вычет сможет получить не только сам налогоплательщик, но и его несовершеннолетние дети, если они ходят на фитнес или в секции.

"Инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни. Мера будет также распространяться на усыновленных детей и подопечных. Задача - сделать спорт максимально доступным, в том числе для молодых семей", - цитирует "Парламентская газета" члена комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Валерия Скруга.

Согласно законопроекту, "оздоровительный" налоговый вычет будут выделять в размере фактически произведенных расходов, однако его размер не может превышать 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальная сумма может составить 15,6 тысячи рублей. На рассмотрение Госдумы законопроект могут вынести 23 марта.

Напомним, в конце января законопроект о налоговом вычете за оплату физкультурно-оздоровительных услуг прошел первое чтение в Госдуме. Он будет социальным. Сейчас в Налоговом кодексе уже предусмотрен ряд вычетов из этой категории - на лечение, обучение, формирование пенсионных накоплений, благотворительность.

Гражданину необходимо будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату этих услуг: копию договора на оказание услуг и кассовый чек в бумажной или электронной форме. Кабмин определит перечень услуг, за которые можно будет получить вычет. А список организаций, после оплаты услуг в которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Минспорт.