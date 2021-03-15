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15.03.2021 12:01
Рубрика: Общество

Обе дозы вакцины "Спутник V" получили 3,5 миллиона россиян

Текст: Ирина Невинная
Обе дозы вакцины от коронавируса "Спутник V" уже получили 3,5 млн россиян, сообщили 15 марта в РФПИ.

В фонде уточнили, что Россия лидирует в Европе по числу граждан, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.

Фото: Виталий Невар / ТАСС
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При сравнении темпов вакцинации в разных странах некорректно оперировать количеством инъекций, нужно смотреть, сколько людей сделали полный курс, привившись обеими дозами. Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-5 стран в мире по количеству привитых, уточнили в РФПИ.

В прошедшую субботу 13 марта директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что прививки "Спутником V" сделали 7 млн человек, не уточнив, идет ли речь только об одной дозе или о полном курсе. Также Гинцбург отметил, что вакцина одинаково эффективна для всех возрастных групп.

Общество Здоровье Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцинация от коронавируса

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