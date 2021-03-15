Обе дозы вакцины "Спутник V" получили 3,5 миллиона россиян

Обе дозы вакцины от коронавируса "Спутник V" уже получили 3,5 млн россиян, сообщили 15 марта в РФПИ.

В фонде уточнили, что Россия лидирует в Европе по числу граждан, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.

При сравнении темпов вакцинации в разных странах некорректно оперировать количеством инъекций, нужно смотреть, сколько людей сделали полный курс, привившись обеими дозами. Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-5 стран в мире по количеству привитых, уточнили в РФПИ.

В прошедшую субботу 13 марта директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что прививки "Спутником V" сделали 7 млн человек, не уточнив, идет ли речь только об одной дозе или о полном курсе. Также Гинцбург отметил, что вакцина одинаково эффективна для всех возрастных групп.