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Рубрика: Общество

Гинцбург: Вакциной "Спутник V" привили 7 миллионов человек

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Вакциной "Спутник V" уже привили более семи миллионов человек. Причем, не только в России, но и за ее пределами. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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Ранее он сообщил, что серьезных осложнений среди добровольцев во время третьей фазы клинического исследования препарата "Спутник V" не было. "У нас существует очень большая надежда, что продолжительность действия вакцинного препарата будет не несколько месяцев, и даже не год, а по крайней мере два года и более", - подчеркнул Гинцбург. Пока же экспериментально подтверждено, что высокий титр антител, выработанных организмом после введения вакцины, сохраняется в течение 8-9 месяцев.

"Спутник V"- первая вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России. Она занимает второе место в мире по количеству одобривших ее стран. Эффективность препарата составляет 91,6 процента. "Спутник V" превосходит другие вакцины в безопасности, легкости транспортировки и более доступной цене.

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