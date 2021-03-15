Пять самых частых ошибок при покупке нового автомобиля

Покупка нового автомобиля - волнующее и ответственное мероприятие. Однако, как показывает практика, многие настолько сильно хотят совершить сделку, что у них буквально зашориваются глаза. Рассмотрим в этом материале основные ошибки, которые покупатели совершают на стадии приобретения новой машины.

Неправильный дилер

Фото: istockphoto

Какие бы привлекательные цены не предлагали так называемые "серые", неофициальные, нелицензированные автопроизводителем, дилеры, обращаться к ним по ряду причин не стоит.

К примеру, нередки случаи, когда автомобили выставляют на продажу фирмы-"однодневки", и в случае проблем с автомобилем аннулировать сделку может не получиться. Нередко также "неофициалы" прибегают к такой практике - буквально берут клиента измором, затягивая подписание договора.

В результате на каком-то этапе клиент готов подписать все что угодно, чтобы уехать домой на своей машине. Практикуются и многие другие трюки - от несоответствий заявленной комплектации или года выпуска автомобиля до появившихся вдруг комиссий за оформление или выросших процентов по кредиту. Кстати, "серые" дилеры нередко "разводят" клиентов на кредит в "нужном" банке, название которого не на слуху. Почти наверняка проценты по кредитованию в таком случае будут грабительскими.

Вас должны сразу насторожить также обещания фантастических скидок - в 200-300-500 тысяч рублей. Это голая реклама, существующая лишь в виртуальном мире. Наконец, в "сером" автосалоне с вас почти наверняка потребуют предоплату в 20-200 тысяч рублей, которые, очень вероятно, будет вернуть крайне сложно.

Невнимательное изучение документов

Фото: istockphoto

В кипе бумаг, которые продавцы предлагают на подпись, как правило, много подводных камней. К примеру, может быть не указана итоговая стоимость автомобиля или сроки его доставки в дилерский центр. Или, скажем, может не оговариваться, что цена не изменится за время ожидания машины.

Еще одна хитрость дилеров - включение в договор дополнительных затрат, которые клиент должен компенсировать. Как вариант, дополнительные деньги могут потребовать, к примеру, за доставку автомобиля с некого удаленного склада. Пребывая в эйфории от предстоящей сделки, многие клиенты не обращают внимание на все эти нюансы. Между тем, в договоре де-факто должна быть закреплена ответственность дилера перед потребителем и оговариваться обязательства сторон.

Покупатели также нередко не утруждают себя проверкой гарантийных документов, лицензий и сертификатов. А, между тем, важно знать и условия дальнейшего обслуживания, и историю доставки автомобиля, поскольку случается, что машина попадает в автосалон не из "первых рук".

Выбор из того, что есть

Фото: istockphoto

Даже если дилер официальный, его задача - продать вам автомобиль с максимально большим количеством опций и "допов". Ведь чем дороже выходит автомобиль, тем больший процент с продаж получит продавец.

В итоге очень частый сценарий - это когда вы приходите в салон и узнаете, что понравившийся вам автомобиль нужно ждать несколько месяцев, зато в наличии имеется почти такой же, но с уже установленными дорогой сигнализацией, фаркопом, обвесом, датчиками парковки по кругу, брызговиками, защитой двигателя и т.д. Выбор, конечно, за клиентом. Однако лучше потратить время, заранее обзвонить разных дилеров и выяснить, сколько в реальности придется ждать заказанный автомобиль.

Если вы видите, что вам бесцеремонно навязывают дополнительное оборудование, пойдите на хитрость - сделайте вид, что уходите и сообщите, что направляетесь к другому дилеру. Очень вероятно, что тут же найдется автомобиль, не укомплектованный "допами" под завязку. Или, как вариант, сошлитесь на статью 16.2 Закона РФ "О защите прав потребителей" и идите разговаривать с начальством дилерского центра.

В законе, кстати, четко прописано, что "запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме".

Сразу соглашаться с ценой

Фото: istockphoto

Практика продаж новых автомобилей в дилерских центрах сегодня, увы, напоминает алгоритм работы рынка или биржи. Продавец стремится заложить в стоимость все свои реальные и мифические расходы, вы же, напротив, рассчитываете уехать из автосалона, заплатив ровно столько, сколько обозначено на официальном сайте автопроизводителя.

Вывод очевиден - нужно, и даже необходимо торговаться. Другое дело, каким образом это делать. Прежде всего, выясните, на какие официальные скидки вы можете рассчитывать. Многие автопроизводители участвуют в различных госпрограммах, а также реализуют скидочные программы от автопроизводителей.

Кроме того, финансовая выгода покупателю светит, если он покупает машину по трейд-ину, или страхует автомобиль прямо в автосалоне. Знайте, что многие программы суммируются и в результате клиент может рассчитывать на серьезный дисконт. Кроме того, вы можете получить выгоду, если приобретаете машину под Новый год или же при обновлении уже продающейся модели.

И, наконец, существует самый радикальный прием торга. На этапе подготовки финального соглашения в виде коммерческого предложения просите копию этого документа или делайте его фото, берите тайм-аут и... идите с этими материалами к другому дилеру. Весьма вероятно, что документ, предоставленный вами, станет отправной точкой для уже нового торга, и вам в итоге сделают еще большую скидку на автомобиль. Примеров реализации такой нехитрой стратегии очень много, и она отлично работает.

Невнимательный осмотр автомобиля

Фото: istockphoto

Но вот вы, наконец, вплотную подошли к финальной стадии сделки - вам выкатывают ваш новый автомобиль, сердце начинает биться сильнее, а внимание, наоборот, притупляется.

Между тем, сейчас необходимо быть вдвойне внимательным. Прежде всего - осмотрите машину на предмет повреждений кузова. Ведь не секрет, что многие автомобили страдают при транспортировке. Например, нередки случаи, когда во время перевозки на автовозе от камней страдает ЛКП и стекла. Эти "раны" дилер может замаскировать при предпродажной подготовке. Ваша же задача состоит в том, чтобы отыскать изъяны.

Поэтому требуйте осмотра не в темном подземном гараже, а на улице, при ярком свете. Не грех вооружиться также толщиномером - прибором, позволяющим с высокой точностью измерить толщину материала или слоя покрытия материала, в данном случае - ЛКП. Так вы сможете убедиться, что продаваемый вам автомобиль ранее не побывал в аварии.

Измерения, кстати, займут не более пары минут. Если же скрытые дефекты обнаружатся, клиент вправе отказаться от приобретения битой машины. Наконец, внимательно изучите соответствие комплектации. Случается, к примеру, что вместо резины Continental, которая была оговорена изначально, машина может прийти, скажем, с покрышками Kumho, которые значительно дешевле.