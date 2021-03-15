Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
15.03.2021 11:11
Рубрика: Легковые авто

Пять странных решений в авто, которые смутят даже опытного водителя

Текст: Майя Бирюкова
Основные элементы управления у современных машин расположены схожим образом, поэтому при смене автомобиля в большинстве случаев все будет интуитивно понятно. Но есть нестандартные модели, технические решения которых могут поставить в тупик даже опытных водителей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самый яркий пример - расположение клаксона. Сейчас у большинства автомобилей он занимает почти всю площадь подушки безопасности: подать сигнал, не отрывая глаз от дороги, труда не составляет.

Фото: Юрий Зубко / РГ
Что делать, если вы потеряли ключи от машины

Но вот на некоторых моделях Renault, в том числе - у ранних Logan, клаксон разместили в торце подрулевого переключателя поворотников, пишет aif.ru. К такому варианту придется привыкать: какое-то время водитель будет сначала рефлекторно бить рукой в основание руля и лишь потом вспомнит, куда нужно нажать.

Французские производители зачастую нестандартно подходят и к кнопкам обогрева сидений. Водитель сначала будет по привычке искать их на консоли или у рукоятки коробки передач. А находятся они при этом на сиденьях у основания подушек.

Есть свое "ноу-хау" и у Mercedes-Benz. Режимы автоматической коробки у него сменяются при помощи подрулевого рычага, который водители прозвали "кочергой". На более старых моделях в привычном для размещения коробки передач месте производитель умудрялся поставить еще одно сиденье. Сейчас от этого отказались из-за требований безопасности.

На некоторых моделях Chevrolet есть ножной "ручник". Это такая педаль слева от водителя. Нажать на нее нужно с заметным усилием: тогда "ручник" утапливается и фиксирует тормоза. Для того, чтобы его отключить, существует отдельный рычаг. Иногда достаточно повторно нажать на педаль.

Необычное решение для парктроника придумали разработчики Cadillac. При движении автомобиля задним ходом в районе поясницы у водителя активируется вибросигнал. Если препятствие находится прямо за кормой, толчки последуют в спину, если с боков - то в районе бедра.

#авто