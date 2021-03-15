Пять странных решений в авто, которые смутят даже опытного водителя

Основные элементы управления у современных машин расположены схожим образом, поэтому при смене автомобиля в большинстве случаев все будет интуитивно понятно. Но есть нестандартные модели, технические решения которых могут поставить в тупик даже опытных водителей.

Самый яркий пример - расположение клаксона. Сейчас у большинства автомобилей он занимает почти всю площадь подушки безопасности: подать сигнал, не отрывая глаз от дороги, труда не составляет.

Но вот на некоторых моделях Renault, в том числе - у ранних Logan, клаксон разместили в торце подрулевого переключателя поворотников, пишет aif.ru. К такому варианту придется привыкать: какое-то время водитель будет сначала рефлекторно бить рукой в основание руля и лишь потом вспомнит, куда нужно нажать.

Французские производители зачастую нестандартно подходят и к кнопкам обогрева сидений. Водитель сначала будет по привычке искать их на консоли или у рукоятки коробки передач. А находятся они при этом на сиденьях у основания подушек.

Есть свое "ноу-хау" и у Mercedes-Benz. Режимы автоматической коробки у него сменяются при помощи подрулевого рычага, который водители прозвали "кочергой". На более старых моделях в привычном для размещения коробки передач месте производитель умудрялся поставить еще одно сиденье. Сейчас от этого отказались из-за требований безопасности.

На некоторых моделях Chevrolet есть ножной "ручник". Это такая педаль слева от водителя. Нажать на нее нужно с заметным усилием: тогда "ручник" утапливается и фиксирует тормоза. Для того, чтобы его отключить, существует отдельный рычаг. Иногда достаточно повторно нажать на педаль.

Необычное решение для парктроника придумали разработчики Cadillac. При движении автомобиля задним ходом в районе поясницы у водителя активируется вибросигнал. Если препятствие находится прямо за кормой, толчки последуют в спину, если с боков - то в районе бедра.