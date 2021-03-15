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15.03.2021 20:49
Рубрика: Digital

Узнать из первых глаз

Появился способ выявить фейковое видео со знаменитостью
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8405)
В Сети набирают популярность дипфейки: видео, в которых лицо одного человека заменяется другим. Совсем недавно в TikTok появился Том Круз - он рассказывал про свои роли в кино и с удовольствием общался с подписчиками. И все бы ничего, но только потом оказалось, что Том Круз не настоящий. Но одно дело - безобидный розыгрыш, который затронул разве что чувства фанатов актера, и совсем другое, когда видео является доказательством преступления. Именно поэтому американские ученые из Университета Буффало создали инструмент, который позволяет определить, является ли видео или фотография подделкой. Они опубликовали научную работу на портале arXiv.org.

Новый алгоритм исследует отражения в глазах людей. Если в настоящих фото и видео отражения в обоих глазах одинаковые, то при создании дипфейка алгоритм, как правило, это не учитывает. "Глаза человека расположены ближе друг к другу, чем источник света, поэтому на реальной фотографии и видео отражение объекта в обоих глазах будет одинаковым", - утверждают ученые.

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По их словам, в программах для замены одного лица другим нет ограничений, которые описывают поведение отражений на фотографии, поэтому на созданных дипфейках отражения в глазах разные.

Созданный учеными алгоритм работает следующим образом: он ищет на изображении лицо, отмечает на нем ключевые точки, после чего превращает пиксели, яркость которых выше пороговой, в черные, а остальные - в белые. Так формируются два изображения (по одному на каждый глаз) с формой отражений. После рассчитывается, на сколько одно изображение похоже на другое. Так определяется коэффициент сходства. И если отражение не одинаковое, то это фейк.

"Между исследователями, которые создают алгоритмы генерации дипфейков, и теми, кто исследует способы их обнаружения, идет своего рода гонка: когда обнаруживается несовершенство дипфейка, на его основе создают способ обнаружения, но следующее поколение алгоритмов для генерации уже исправляет эти недостатки, - говорит Владислав Тушканов, старший исследователь данных в "Лаборатории Касперского". - Например, в 2018 году исследователи обнаружили, что дипфейк-видео можно определять по тому, что люди в них очень редко моргают. В современных дипфейк-видео проблем с морганием уже нет".

По словам эксперта, идея определять сгенерированные фотографии людей по отражениям в глазах очень интересна и может быть полезна для обнаружения мошеннических профилей в соцсетях, прикрывающихся дипфейк-фотографиями. "Но она имеет существенное ограничение - алгоритм работает только для фотографий хорошего качества", - резюмирует Тушканов.

К характерным признакам дипфейка можно отнести необъяснимые смены цветов и освещения, а также различные цифровые артефакты (фоны, торчащие волосы, странные тени и т.п.), считает Игорь Бедеров, основатель компании "Интернет Розыск".

Право

В судебных разбирательствах видеозаписи фигурируют все чаще. Член Ассоциации юристов России Дмитрий Семенников соглашается: да, действительно, суд вправе принимать видеодоказательства при рассмотрении дела и степень доверия к ним достаточно высокая. "В случае если при визуальном осмотре у суда имеются основания полагать, что на видео присутствуют следы монтажа или иной его переработки, он вправе назначить компьютерно-техническую судебную экспертизу", говорит он.

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По его словам, дипфейки не являются исключением: по сути, это такая же переработка видео, как и монтаж. "Сегодня пока еще возможно с помощью навыков в области видеомонтажа определить дипфейк, однако в будущем, по мере развития технологий, эксперты и судебная система неминуемо столкнутся с проблемой точности определения оригинальности видеозаписей", говорит Дмитрий Семенников.

В свою очередь, член АЮР Ольга Полубкова подчеркивает, что заказать экспертное исследование может любой желающий. "В случае если потребность в таком исследовании возникла в рамках уголовного процесса, экспертиза назначается постановлением дознавателя или следователя, - говорит она. - В рамках гражданского или арбитражного процесса исследование назначается судом по ходатайству сторон либо по собственной инициативе".

Подготовил Владислав Куликов

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