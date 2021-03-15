Появился способ выявить фейковое видео со знаменитостью

Новый алгоритм исследует отражения в глазах людей. Если в настоящих фото и видео отражения в обоих глазах одинаковые, то при создании дипфейка алгоритм, как правило, это не учитывает. "Глаза человека расположены ближе друг к другу, чем источник света, поэтому на реальной фотографии и видео отражение объекта в обоих глазах будет одинаковым", - утверждают ученые.
По их словам, в программах для замены одного лица другим нет ограничений, которые описывают поведение отражений на фотографии, поэтому на созданных дипфейках отражения в глазах разные.
Созданный учеными алгоритм работает следующим образом: он ищет на изображении лицо, отмечает на нем ключевые точки, после чего превращает пиксели, яркость которых выше пороговой, в черные, а остальные - в белые. Так формируются два изображения (по одному на каждый глаз) с формой отражений. После рассчитывается, на сколько одно изображение похоже на другое. Так определяется коэффициент сходства. И если отражение не одинаковое, то это фейк.
"Между исследователями, которые создают алгоритмы генерации дипфейков, и теми, кто исследует способы их обнаружения, идет своего рода гонка: когда обнаруживается несовершенство дипфейка, на его основе создают способ обнаружения, но следующее поколение алгоритмов для генерации уже исправляет эти недостатки, - говорит Владислав Тушканов, старший исследователь данных в "Лаборатории Касперского". - Например, в 2018 году исследователи обнаружили, что дипфейк-видео можно определять по тому, что люди в них очень редко моргают. В современных дипфейк-видео проблем с морганием уже нет".
По словам эксперта, идея определять сгенерированные фотографии людей по отражениям в глазах очень интересна и может быть полезна для обнаружения мошеннических профилей в соцсетях, прикрывающихся дипфейк-фотографиями. "Но она имеет существенное ограничение - алгоритм работает только для фотографий хорошего качества", - резюмирует Тушканов.
К характерным признакам дипфейка можно отнести необъяснимые смены цветов и освещения, а также различные цифровые артефакты (фоны, торчащие волосы, странные тени и т.п.), считает Игорь Бедеров, основатель компании "Интернет Розыск".
В судебных разбирательствах видеозаписи фигурируют все чаще. Член Ассоциации юристов России Дмитрий Семенников соглашается: да, действительно, суд вправе принимать видеодоказательства при рассмотрении дела и степень доверия к ним достаточно высокая. "В случае если при визуальном осмотре у суда имеются основания полагать, что на видео присутствуют следы монтажа или иной его переработки, он вправе назначить компьютерно-техническую судебную экспертизу", говорит он.
По его словам, дипфейки не являются исключением: по сути, это такая же переработка видео, как и монтаж. "Сегодня пока еще возможно с помощью навыков в области видеомонтажа определить дипфейк, однако в будущем, по мере развития технологий, эксперты и судебная система неминуемо столкнутся с проблемой точности определения оригинальности видеозаписей", говорит Дмитрий Семенников.
В свою очередь, член АЮР Ольга Полубкова подчеркивает, что заказать экспертное исследование может любой желающий. "В случае если потребность в таком исследовании возникла в рамках уголовного процесса, экспертиза назначается постановлением дознавателя или следователя, - говорит она. - В рамках гражданского или арбитражного процесса исследование назначается судом по ходатайству сторон либо по собственной инициативе".
Подготовил Владислав Куликов