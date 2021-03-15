Постпред России при Совете Европы назвал риски выхода из организации

Выход России из Совета Европы приведет к автоматическому выходу из ряда конвенций, дополнительных протоколов и частичных соглашений совета, к которым присоединилась страна. Об этом сообщил постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский.

В арсенале СЕ свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов, регулирующих самые разные сферы. Россия присоединилась к 68 из них. "Выход из организации приведет к выходу из конвенций - это автоматический процесс, - цитирует Солтановского "Независимая газета". - Придется забыть и об участии Москвы в частичных соглашениях Совета Европы. В частности о договоренностях по борьбе с коррупцией и совместном производстве кинофильмов".

Российский постпред при организации отметил, что конвенции, к которым РФ присоединилась как член СЕ, работают в интересах нашей страны и ее граждан. Ранее в МИД России заявили о готовности страны работать в Совете Европы только на основе его устава. При этом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко посоветовал "не испытывать терпение Москвы на прочность, поскольку оно не безгранично".

Вступая в Совет Европы, Россия взяла на себя некоторые обязательства, абсолютное большинство, если не все из них выполнены, но это никоим образом не мешает ПАСЕ придумывать все новые и новые доклады, которые выходят за рамки изначального мониторинга, отметил дипломат. По словам Грушко, без России организация утратит общеевропейское качество, а значит, потеряет смысл существования.