Калининская АЭС подтвердила соответствие стандартам экоменеджмента

Система экологического менеджмента (СЭМ) Калининской АЭС успешно прошла ресертификационный аудит на соответствие требованиям национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и международного стандарта ИСО 14001:2015. Внешний аудит системы менеджмента атомной станции проводился с 9 по 11 марта 2021 г. группой экспертов независимого органа по сертификации систем управления ООО "ДКС РУС" в присутствии наблюдателя со стороны АО "ВНИИАЭС".

По словам начальника отдела охраны окружающей среды КАЭС Андрея Данилкина, на атомной станции система экологического менеджмента внедрена и последовательно улучшается с 2010 года. На данный момент в нее включено 44 подразделения станции. "Основные задачи СЭМ - повышение экологической эффективности деятельности предприятия и снижение воздействия на окружающую среду", - отметил Андрей Данилкин.

На итоговом совещании руководитель аудиторской группы Татьяна Рачкова прокомментировала материалы проведенного аудита, отметив, что персонал во время проверки продемонстрировал открытость и заинтересованность в объективных результатах, готовность к конструктивному диалогу. Также аудитор оценила вовлеченность руководства и приверженность работников целям и задачам СЭМ.

"Проверка не выявила несоответствий, действующая система экологического менеджмента Калининской АЭС отвечает критериям отечественного и международного стандартов", - сказала Татьяна Рачкова.

По итогам проверки было получено заключение о выдаче подтверждающих сертификатов.