Калининская АЭС подтвердила соответствие стандартам экоменеджмента

По словам начальника отдела охраны окружающей среды КАЭС Андрея Данилкина, на атомной станции система экологического менеджмента внедрена и последовательно улучшается с 2010 года. На данный момент в нее включено 44 подразделения станции. "Основные задачи СЭМ - повышение экологической эффективности деятельности предприятия и снижение воздействия на окружающую среду", - отметил Андрей Данилкин.
На итоговом совещании руководитель аудиторской группы Татьяна Рачкова прокомментировала материалы проведенного аудита, отметив, что персонал во время проверки продемонстрировал открытость и заинтересованность в объективных результатах, готовность к конструктивному диалогу. Также аудитор оценила вовлеченность руководства и приверженность работников целям и задачам СЭМ.
"Проверка не выявила несоответствий, действующая система экологического менеджмента Калининской АЭС отвечает критериям отечественного и международного стандартов", - сказала Татьяна Рачкова.
По итогам проверки было получено заключение о выдаче подтверждающих сертификатов.