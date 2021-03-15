Состояние капитана ХК "Динамо Санкт-Петербург" остается крайне тяжелым

Врачи Ярославской больницы скорой помощи имени Соловьева продолжают бороться за жизнь капитана молодежной хоккейной команды "Динамо Санкт-Петербург" Тимура Файзутдинова.

Напомним, 12 марта во время матча 1/8 финала плей-офф МХЛ против ярославского "Локо" 19-летний хоккеист получил тяжелую черепно-мозговую травму - ему в голову попала шайба.

В департаменте здравоохранения Ярославской области сообщили, что игрок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии и сразу был переведен на искусственную вентиляцию легких.

- Медикам на восьмой минуте удалось восстановить сердечный ритм. Выполнены компьютерная томография головного мозга, компьютерная ангиография, бронхоскопия. Пациент в полном объеме получает интенсивную терапию тяжелой черепно-мозговой травмы, - уточнили в депздраве.

С самого начала лечения ярославские медики проводят консультации с реаниматологами Национального исследовательского центра нейрохирургии имени академика Бурденко.

Несмотря на все усилия специалистов, состояние Тимура Файзутдинова пока остается крайне тяжелым.