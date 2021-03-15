В Москве не будут повышать стоимость резидентных разрешений на парковку

Стоимость резидентных разрешений на круглосуточную парковку в центре столицы повышать не следует. Об этом "РГ" заявили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства", комментируя недавно озвученную идею экспертов.

"По статистике, только за 2020 год резидентные разрешения оформили более 110 тысяч москвичей, - отметил у себя в блоге глава экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский. - И эти резиденты занимают до 20 процентов парковочных мест в центре". Также нередко приезжают в центр и ставят машины бесплатно многодетные семьи. В итоге в реальный оборот попадает лишь малая часть центрального парковочного пространства, констатирует Александр Шумский.

С многодетными вопросов нет - льготы для них должны быть. А вот по остальным резидентам центра эксперт готов поспорить. Ведь многие из этих людей достаточно состоятельны, чтобы решить вопросы с парковкой без существенных послаблений. Стоимость круглосуточного резидентного разрешения сейчас три тысячи рублей в год. И Александр Шумский считает, что настала пора ее пересмотреть для "центральных" резидентов и повысить до 5-10 тысяч рублей в год. "Сейчас низкая стоимость резидентного разрешения похожа на стимулирование богатых, - уверен Александр Шумский. - У кого есть квартира в центре - тому еще и подешевле парковку возле дома. А если приехать на Патрики из Бирюлево - так плати по 380 рублей в час".

В ГКУ "АМПП" придерживаются иного мнения. "Смысл резидентного разрешения как раз в том, чтобы оно было льготным. Парковка в ночное время для резидентов бесплатная, в дневное время - 3 тысячи рублей в год, и можно парковаться во всем районе, - подчеркнули в пресс-службе учреждения. - Резидентное разрешение должно быть доступным по цене, чтобы каждый житель мог оставить автомобиль около дома на столько времени, на сколько ему это необходимо".

По оценкам АМПП, места для владельцев парковочных разрешений заполняются более, чем на 80 процентов. Парковочные места только для владельцев парковочных разрешений организуют в тех местах, где местные жители испытывают затруднения при поиске свободной парковки. Это особенно актуально для центра Москвы, потому что там сконцентрированы офисные, исторические здания, театры, посольства и другие точки притяжения, куда регулярно приезжает большое число людей, добавляют в учреждении.

"В январе мы объявили сбор предложений от жителей с конкретными адресами, где еще нужны места только для резидентов, и нам поступило уже более 150 заявок. Это показывает, что, действительно, у жителей есть необходимость в таких парковках. Мы уже начали их рассматривать, и надеемся, что в ближайшее время нам удастся организовать дополнительные места для жителей", - отметили в "АМПП".

Сейчас в ЦАО из примерно 39,8 тысячи платных парковочных мест только для резидентов предназначены 304. Такие места организуют по запросам жителей и муниципальных депутатов. В АМПП добавили, что до конца года количество мест для резидентов в городе вырастет почти втрое. Свои предложения москвичи могут присылать на почту: resident@transport.mos.ru.