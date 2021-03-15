Определился победитель гонки на собачьих упряжках "Берингия-2021"

Андрей Семашкин победил в гонке на собачьих упряжках "Берингия-2021". Для опытнейшего камчатского каюра это уже пятая победа в уникальной гонке, сообщили в оргкомитете соревнований.

В этом году 950-километровая трасса "Берингии", разбитая на 12 этапов, проходила от села Эссо Быстринского района до поселка Оссора Карагинского района Камчатского края. Точное время, показанное Андреем Семашкиным, будет известно после окончательного подведения итогов гонки.

Чемпион признался, победа далась ему непросто - на дистанцию вышли настоящие профессионалы, спортсмены с внушительным списком достижений, с которыми было непросто соревноваться. Тем не менее камчатский каюр справился с трассой и финишировал с лучшим временем.

"В гонке "Берингия" я участвую много лет. Каждый раз трассы разные: есть легкие участки, где-то приходится преодолевать трудности. В этом году были отрезки хорошие, с твердым настом, так и с перемороженным, глубоким снегом. Тем не менее все прошло хорошо. Результатом гонки я доволен", - поделился впечатлениями Андрей Семашкин.

Все собаки чемпиона после финиша чувствуют себя хорошо. Сейчас животные отдыхают. После двух этапов Андрею Семашкину пришлось снять с дистанции трех псов. До финиша добралась упряжка из 11 собак.

Андрей Семашкин также стал обладателем приза "Памяти Владимира Самарского", потому что первым пересек середину маршрута гонки на собачьих упряжках "Берингия-2021".

Напомним, "Берингия-2021" стартовала 28 февраля. На старт гонки вышло 13 каюров. Восемь дошли до финиша.