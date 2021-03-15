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15.03.2021 14:40
Рубрика: Общество

В Нижегородской области на М-12 появится два перехода для животных

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
На протяжении проектируемой скоростной автотрассы М-12 (Москва - Казань) сразу в нескольких регионах страны планируется построить так называемые экодуки.
Переходы через трассу для животных строят максимально похожими на естественную среду обитания. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Переходы через трассу для животных строят максимально похожими на естественную среду обитания. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Переходы через трассу для животных строят максимально похожими на естественную среду обитания. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Это искусственные надземные переходы или туннели, по которым дикие животные могут спокойно пересечь дорогу. Они появятся в том числе и в Нижегородской области. Всего на трассе М-12, которая пройдет по территории Татарстана, Чувашии, Нижегородской, Владимирской и Московской областей, предполагается возвести двенадцать надземных экодуков. Туннелей для животных будет больше - двадцать два.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщили в госкомпании "Автодор", в Нижегородской области появятся два надземных сооружения и четырнадцать проходов под трассой. Где именно построят мосты и туннели, в госкомпании не сообщили. Но подтвердили, что места для возведения этих сооружений выбирали неслучайно.

В министерстве лесного хозяйства и охраны животного мира Нижегородской области корреспонденту "РГ" рассказали, что в разработке проекта участвовали местные опытные специалисты из сферы охотничьего хозяйства. Они прогнозировали места наиболее частого появления животных на определенных участках дороги, зная, как проходит миграция особей, где находятся кормушки.

Как пояснил и. о. министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев, вдоль трассы планируется установить ограждения. То есть у животного не останется выбора, как перейти дорогу, кроме как по широкому экодуку.

- Пользоваться сооружениями станут и лоси, и косули, и кабаны, и другие животные. Экодуки будут привлекательными для них: максимально замаскированными под естественный ландшафт и закрытыми шумовыми экранами, - пояснил Роман Воробьев.

В министерстве уточнили, что весной у лосей появляется потомство, самки отгоняют годовалых лосят, которые отправляются на поиски нового дома и часто становятся участниками ДТП. Также лоси опасны осенью, во время гона, то есть брачного периода. За лето самец набирает большую массу, у него вырастают увесистые рога. У лосей тяжелое тело и длинные ноги, при ДТП они попадают на лобовое стекло, гибнут или калечатся сами, страдают также водители и пассажиры авто.

Фото: РИА Новости
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Шоферы зачастую игнорируют предупреждающие знаки и думают, что дикие животные на трассе - это редкость. В то же время в Нижегородской области популяция одних только лосей превышает 16 тысяч, а значит шанс столкнуться с ними на трассах без экодуков весьма велик. В прошлом году произошло 108 таких аварий, с начала 2021 года - 11.

- Трасса М-12 будет играть огромную роль в жизни региона. Создание экодуков - хорошее решение и с точки зрения экологии, и с точки зрения безопасности. Появление надземных или подземных переходов для животных позволит уменьшить число таких аварий и повысит безопасность водителей на дороге. Будем ориентироваться на этот опыт в дальнейшем развитии транспортной инфраструктуры, - оценил намерение дорожников губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Справка "РГ"

Первый экодук в России был построен в 2016 году в Калужской области на 170-м километре трассы М-3 "Украина". По состоянию на конец 2020 года, общее количество таких сооружений на магистралях "Автодора" составляет 257, в том числе 14 - на Центральной кольцевой автомобильной дороге.

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