Из-за отравлений в Красноярске главе кооператива предъявили обвинение

Предъявлено обвинение председателю сельскохозяйственного производственного кооператива, в овощехранилищах которого Роспотребнадзор обнаружил возбудителей иерсиниоза, послуживших причиной отравления более ста красноярских школьников.

Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

- По результатам осмотров складских помещений, а также исследований образцов и проб установлены многочисленные нарушения правил хранения продукции, - прокомментировала старший помощник руководителя СК региона Ольга Шаманская.

Напомним, вспышка иерсиниоза произошла в Красноярске в конце февраля. Более 100 школьников из двух районов краевого центра отравились в школьных столовых салатом, приготовленным из гнилых овощей.

По ходатайству следствия суд избрал главе СПК меру пресечения в виде запрета определенных действий.