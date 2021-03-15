Омские ученые разработали гели для лечения кариеса

Специалисты Омского государственного медицинского университета разработали линейку гелей для профилактики и лечения раннего кариеса.

Сегодня заболеваемость кариесом у взрослых россиян приближается практически к 100 процентам. Высокую распространенность и интенсивность кариеса зубов медики все чаще выявляют и у детей. По словам врачей, заболевание стремительно "молодеет". При этом большинство пациентов упорно избегают посещений стоматолога.

Омские ученые совместно с врачами кафедры детской стоматологии ОмГМУ создали линейку из девяти гелей, позволяющих предотвратить развитие кариеса.

- Над созданием кариес-профилактических средств на кафедре работают уже более 40 лет, - рассказала "РГ" доктор медицинских наук, заведующий кафедрой детской стоматологии ОмГМУ Галина Скрипкина. - В отличие от известных мировых брендов мы включили в состав наших гелей ионы фтора в небольшом количестве, ионы кальция и фосфат-ионы. Принцип действия этих средств заключается в том, что они проникают в эмаль, укрепляя зубные ткани на уровне кристаллической решетки. Минеральные компоненты проникают глубоко в решетку и насыщают ее. В отличие от зубных паст гели не содержат консервантов, отдушки, являются гипоаллергенными и абсолютно безопасными для детей.

Многолетние клинические испытания показали высокую эффективность гелей, разработанных омскими стоматологами. Заболеваемость кариесом у детей, использовавших данные средства, значительно сократилась. Их зубы оказались в несколько раз устойчивее к разрушениям.

Однако инновационные средства для пациентов пока недоступны. В настоящее время ученые находятся в поиске инвесторов, чтобы запустить уникальную линейку профилактических гелей в массовое производство.

Стоматологи разработали региональную программу профилактики борьбы с кариесом и надеются внедрить ее в жизнь. Кафедра более 25 лет сотрудничает со школой №28 в Кировском округе города Омска.

- Нам удалось добиться потрясающих результатов, - рассказывает Галина Скрипкина. - Благодаря профилактике ученики этой школы страдают стоматологическими заболеваниями крайне редко в сравнении с их сверстниками.

Завтра в Омской области состоится открытие первого стоматологического кабинета на базе детского сада №100.