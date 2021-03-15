В Ачинске комбинат школьного питания наказали за нарушения

В Ачинске комбинат школьного питания привлекли к ответственности за нарушения санитарного законодательства, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Как рассказали в ведомстве, специалисты провели проверку на предприятии и выявили серьезные нарушения. Например, не осуществлялся контроль температуры за подаваемыми на раздачу блюдами, также отсутствовало индивидуальное меню для детей, которым требовалась диетическая либо лечебная пища.

Кроме того, предприятие реализовало продукцию с истекшим сроком годности, а на пищеблоке были найдены продукты с признаками порчи и гнили.

- Виновные должностные лица, а также юридическое лицо привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ в виде административных штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей. Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений, - прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Напомним, этот случай - лишь очередной из серии инцидентов, связанных с организацией школьного питания в регионе. Так, СК по Красноярскому краю и республике Хакасия завело уже третье уголовное дело по факту вспышки иерсиниоза среди школьников двух районов города. Более ста детей заболели после обедов в образовательных учреждениях. Проверка выявила, что они отравились салатом из гнилых овощей.