В Кемерове завели второе дело на полицейских после убийства студентки

Второе уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников полиции после убийства кемеровской студентки, совершенного в январе 2020 года.

Дело по части второй статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), как сообщили в СУ СК по региону, возбуждено в отношении трех сотрудниц дежурной части УМВД России по городу Кемерово.

По версии следствия, подозреваемые, находясь на рабочем месте, получали сигналы о том, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Ленинском районе областного центра слышны крики женщины о помощи. Полицейские, не прослушав аудиозаписи сигналов, не выяснив у заявителей все обстоятельства конфликтной ситуации, не довели достоверную информацию до оперативных нарядов: ППС, ДПС и Росгвардии. Из-за халатности полицейских преступные действия в отношении 23-летней студентки не были пресечены оперативно, и она погибла.

Подозреваемого задержали на месте преступления. Уголовное дело в отношении него сейчас рассматривается в суде. Судят и еще двух сотрудников полиции, обвиняемых в халатности. Как писала "РГ", недавно Ленинский районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство гособвинителя о возвращении дела сотрудников УМВД "Ленинский" прокурору для переквалификации обвинения на более тяжкую часть статьи УК.

- Следствию предстоит установить всех сотрудников полиции, которые дежурили в тот день, а также их фактическое местонахождение в момент поступления сигнала. Для расследования уголовного дела создана следственная группа в составе следователей и следователей-криминалистов, - сообщила официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева. - Кроме того, для привлечения дополнительных свидетелей допрошены жильцы нескольких этажей дома, где было совершено преступление. Его расследование продолжается.

23-летняя девушка была жестоко убита в январе прошлого года своим бывшим молодым человеком. Дело получило резонанс, когда двум полицейским предъявили обвинение в халатности. Между тем в соцсетях опубликовали расшифровку звонков соседей пары в оперативные службы. Жильцы несколько раз пытались вызвать полицию, слыша громкие крики девушки, которая звала на помощь. Позвонив последний раз, соседи сообщили, что впервые обратились в полицию полтора часа назад, но на вызов до сих пор никто не приехал. В итоге, вскрыв дверь квартиры, где совершалось преступление, своими силами, они увидели, что девушка не подает признаков жизни.