СК начал проверку после отравления шестерых детей газом в КБР

В Кабардино-Балкарии случаем с тяжелым отравлением детей угарным газом заинтересовались следователи. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту случившегося начата доследственная проверка.

- По предварительным данным, в ночь на 15 марта 2021 года, в пригороде Нальчика, в одном из частных домовладений, из-за ненадлежащим образом смонтированного канала дымоудаления, произошло накопление угарного газа в помещении, повлекшее отравление шести несовершеннолетних, находившихся в жилых помещениях, - говорится в официальном сообщении республиканского СК

Как сообщалось ранее, шестеро детей возрастом от нескольких месяцев до семи лет отравились угарным газом в поселке Белая Речка в пригороде Нальчика. Трое малышей были госпитализированы в реанимацию Республиканской детской клинической больницы, остальные в гастроэнтерологическое отделение.