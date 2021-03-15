Командир МКС Сергей Рыжиков сфотографировал Онежское озеро из космоса

Удивительной красоты снимок сделали космонавты - запечатлели с орбиты Онежское озеро. Это второе по величине пресноводное озеро Европы.

Как пишет в группе в соцсети Роскосмос, фотографию сделал командир МКС, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков. На снимке Онежское озеро покрыто льдом. В группе добавили, что жители Карелии могут по-настоящему гордиться таинственной и первозданной красотой природы - сосновыми лесами, старинными деревнями, бескрайними озерами.

Онежское озеро находится на северо-западе европейской части России. Относится к бассейну Балтийского моря Атлантического океана. Это второй по величине пресноводный водоем. Первый - Ладожское озеро также расположено в Карелии. Около 80 процентов Онежского озера находится в республике, остальные 20 - в Ленинградской и Вологодской областях. Площадь озера без островов составляет 9690 квадратных километров, с островами - 9720 квадратных километров. Средняя глубина - 30 метров, максимальная - 127. Длина с юга на север - 245 километров, наибольшая ширина - 91,6 километра.