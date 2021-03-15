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15.03.2021 12:03
Рубрика: Культура

На "Европейскую весну" в Архангельск приедут петербургские театры

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
В Архангельске с 17 марта по 4 апреля пройдет XVII всероссийский театральный фестиваль "Европейская весна".

Как сообщили в Архангельском молодежном театре, очередной фестиваль, который до пандемии был международным, снова пройдет без зарубежных участников. Но программа от этого не пострадает, считают организаторы. К тому же в этом году фестиваль расширит свою тематику, присоединив к театру кино.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Главными гостями "Европейской весны-2021" станут независимые театры из Санкт-Петербурга.

Откроет фестиваль спектакль "Анна Франк", поставленный театром "ЦЕХЪ" - номинантом премии для молодых "Прорыв" 2018 года. Действие постановки происходит во Вторую мировую войну, и за время спектакля герои проживают два года в амстердамском убежище, пытаясь спастись от фашистов. Зрители слышат отрывки из документальных свидетельств людей, переживших Холокост. Несмотря на всю трагичность, это оптимистичный спектакль о жизни и человеческом достоинстве.

Петербургский "Театральный проект 27" представит в Архангельске свою вторую работу "ЛИС PEACE", рассчитанную на подростковую и семейную аудиторию. Спектакль поставила известный режиссер детского театра Юлия Каландаришвили. Он рассказывает поучительную историю дружбы мальчика и лиса, задавая непростые вопросы о взаимоотношениях.

Кино на фестивале будет представлено в новом формате вечеров в каминном зале. Молодой архангельский кинорежиссер Николай Флотский обсудит со зрителями свои работы "Теорема", "Птичка" и "Обет". А режиссер фильма "Лес" Роман Жигалов расскажет о новом проекте, который будет сниматься в Архангельской области.

Кроме того, в программу "Европейской весны" вошел лабораторный проект "1000 лет вместе". Он объединяет исследовательскую и образовательную работу с художественной и театральной. Биографические интервью ложатся в основу драматического текста, который воплощается в постановку без актеров, где зритель взаимодействует напрямую с историями героев. Показы необычного спектакля пройдут в Гостиных дворах.

Фото: Пресс-служба Театра кукол Карелии
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"Европейская весна" также объединится с Большим пасхальным фестивалем Поморской филармонии в единый фестиваль "Транзит", который пройдет под слоганом "Море неба".

В музыкальной части общего проекта, которая откроется в Вербное воскресенье, 25 апреля, примут участие известный российский ансамбль "Сирин" с программой "Новое Небо, новая Земля", пианист из Нижнего Новгорода Руслан Разгуляев, Архангельский филармонический камерный оркестр. Пианистка Полина Осетинская и телеведущая Сати Спивакова представят литературный концерт "Совместные действия": вместе с музыкой Баха, Десятникова, Скарлатти и других композиторов со сцены прозвучат неизданные рассказы и стихи Людмилы Улицкой.

Все фестивальные события будут проходить с соблюдением противоэпидемических правил, в залах, заполненных не более чем на 50 процентов.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск СЗФО Санкт-Петербург

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