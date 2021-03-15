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15.03.2021 15:02
Рубрика: Происшествия

Захвативший заложницу в Северодвинске пройдет психиатрическую экспертизу

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Жителю Северодвинска, подозреваемому в захвате сотрудницы микрофинансовой организации в заложники, назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

На жителя Северодвинска завели дело за захват заложницы в МФО

Как сообщили в региональном Следкоме, обвинение 54-летнему мужчине пока не предъявлено. Продолжается расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося 11 марта в офисе микрофинансовой организации на улице Ломоносова в городе корабелов.

По данным следствия, подозреваемый взял в МФО кредит на сумму 8 тысяч рублей. Вскоре долг вырос до 20 тысяч, а когда организация передала право взыскания коллекторам, они стали требовать с заемщика в пять раз больше этой суммы. При этом, по его словам, использовались такие методы, как распространение в интернете сведений, порочащих должника и его близких.

Выпив, мужчина пришел в офис МФО, пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу и потребовал, чтобы она вызвала директора. Как говорит подозреваемый, он рассчитывал, что тот воздействует на коллекторов и они оставят его в покое. В ходе переговоров с правоохранителями мужчина разрядил оружие, после чего его задержал СОБР. Девушка не пострадала.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Захват заложника, совершенный с применением оружия". На допросе мужчина признал вину. Суд арестовал его на два месяца. Следствие также оценивает действия взыскателей на предмет законности.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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