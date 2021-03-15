Названа дата начала высокого курортного сезона на Кубани

С 1 мая на Кубани начнется высокий туристический сезон.

- Практика предыдущих лет показывает, что массовый поток туристов в наш край начинается уже на майские праздники, - сказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель. - К этому периоду наши курорты уже должны быть во всеоружии. Особенно это касается общегородских пляжей и тех территорий, которые в первую очередь становятся востребованными у туристов - это Джубга, Лермонтово, Архипо-Осиповка.

Сотрудники министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани проинспектировали все пляжные территории.

- Большинство пляжей имеют единый архитектурный облик, освобождены от застройки объектами различного назначения, - отметила министр Мария Золотухина. - Вместе с тем есть ряд территорий, на которых работу стоит усилить.

В преддверии курортного сезона нужно уделить внимание состоянию объектов потребительской сферы.

- Пересекая границу Краснодарского края, наши гости должны сразу ощущать себя на курорте, - подчеркнул замгубернатора. - Поэтому прошу привести в надлежащее состояние "гостевые" трассы, обеспечить работу придорожного сервиса - время для этого сейчас есть. От состояния предприятий торговли, питания, обслуживания, а также от уровня оказываемых услуг зависит мнение туристов о нашем регионе.

Еще одна задача - продвижение на курортах кубанской продукции, в том числе винодельческой. Как уточнил руководитель департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный, специалисты ведомства сформировали перечень из 100 ведущих ресторанов региона, в которых представлена широкая линейка местных вин.

Как ранее сообщала "РГ", для курортов Краснодарского края разработают новый брендбук.