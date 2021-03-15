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15.03.2021 13:23
Рубрика: Происшествия

В Крыму арестован прокативший полицейского на капоте BMW дебошир

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

В Крыму суд арестовал уроженца Краснодарского края, который на минувшей неделе после неоплаченной трапезы в симферопольском кафе сбил полицейского и прокатил его на капоте BMW по проспекту Кирова. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СР по РК и Севастополю.

Фото: ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
В Крыму произошло смертельное ДТП с участием сотрудника полиции

Как ранее рассказывала "РГ", заказав в кафе на улице Горького несколько блюд и дорогих алкогольных напитков на общую сумму 22 тысячи рублей, посетители отказались платить по счету и попытались скрыться на своем автомобиле. Один из них сел за руль автомобиля BMW, несмотря на выпитые спиртные напитки.

Сотрудница кафе пыталась догнать и остановить злоумышленников. Невольным свидетелем инцидента стал оперуполномоченный отдела уголовного розыска Центрального отдела полиции Симферополя. Он перегородил собой дорогу, но водитель нажал на газ и начал движение - полицейский оказался на капоте авто.

- Чтобы сбросить стража порядка с автомобиля, водитель увеличил скорость и умышленно столкнулся с попутной машиной, - рассказали в пресс-службе Главного следственного управления СК. - В результате чего сотрудник полиции упал на проезжую часть, получив травму ноги.

Злоумышленника задержали и доставили в следственный отдел Центрального района Симферополя ГСУ СК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело. Арестованному по решению суда дебоширу инкриминирована часть 2 статьи 318 УК РФ - "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". По ней виновному грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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