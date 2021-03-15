В Крыму запустят два водовода для обеспечения поставок воды в засуху

Вскоре начнет работать новый водовод в Севастополе, также построен водовод в Симферополе.

В 2021 году на решение проблем с водоснабжением в Крыму и Севастополе выделено 3,2 млрд рублей, сообщает Минстрой. Запланированные работы позволят улучшить состояние сетей и частично решить проблему с водоснабжением. Планируется, что в Севастополе будет проведен капитальный ремонт отдельных участков водопровода (32 мероприятия на 0,9 млрд рублей), что снизит потери на сетях на 1,6 тысячи кубометров в сутки.

В Крыму проведут 14 мероприятий по капремонту водопроводов, начнется реконструкция трех водопроводов. Прогнозируемое снижение потерь на сетях по итогам года - 16,58 тысячи куб. м в сутки.

Высокий процент износа сетей означает, что большая часть питьевой воды не успевает доходить до домов, отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Из-за этого граждане не получают коммунальные услуги должного качества, а предприятия сталкиваются с повышенной финансовой нагрузкой. "Это ситуация, которая тянется уже долгие годы, и ее необходимо решать. Капитальный ремонт водопроводов позволит значительно повысить эффективность существующей инфраструктуры и сгладить ситуацию, сложившуюся в Крыму", - пояснил Файзуллин.