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15.03.2021 16:20
Рубрика: Происшествия

В Сочи причиной пожара с погибшими мог стать электросамокат

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи причиной пожара с двумя погибшими могло стать замыкание стоящего на зарядке электросамоката. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как ранее сообщала "РГ", сегодня ночью во время пожара в пятиэтажном доме на улице Красноармейской погибли 43-летний отец и его сын, которому 13 лет. 39-летней женщине удалось спастись.

Сейчас СК по региону проводит проверку. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Выясняются точная причина и очаг возгорания. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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