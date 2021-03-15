В Сочи причиной пожара с погибшими мог стать электросамокат

В Сочи причиной пожара с двумя погибшими могло стать замыкание стоящего на зарядке электросамоката. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Как ранее сообщала "РГ", сегодня ночью во время пожара в пятиэтажном доме на улице Красноармейской погибли 43-летний отец и его сын, которому 13 лет. 39-летней женщине удалось спастись.

Сейчас СК по региону проводит проверку. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Выясняются точная причина и очаг возгорания. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.