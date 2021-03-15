На трассе Екатеринбург - Курган в ДТП разбились три человека

На 109 километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган в автоаварии погибли три человека.

ДТП произошло накануне около десяти вечера. "Водитель KIA ехал со стороны Кургана, по неизвестной причине он оказался на встречной полосе и столкнулся с автомобилем Opel, который двигался от Каменска-Уральского", - рассказали в пресс-службе управления ГИБДД Свердловской области.

Оба водителя и пассажир KIA погибли. Еще два пассажира корейского авто с тяжелыми травмами доставлены в больницу. К этому часу известно, что за рулем Opel была жительница Каменска-Уральского 1981 года рождения. О личностях других жертв аварии не сообщается.

Напомним, в тот же день, но на несколько часов раньше, автокатастрофа унесла жизни пяти человек. Около семи вечера на 48 километре трассы Екатеринбург - Тюмень выехавший на встречку KIA Rio столкнулся с грузовикам Volvo. От легковушки мало что осталось: спасателям пришлось извлекать тела из покореженного металла. "Водитель и четыре пассажира иномарки скончались до прибытия "скорой". Среди погибших - двое детей: они ехали сзади и не были пристегнуты ремнями безопасности", - передает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.