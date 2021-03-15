Россиянин отсудил 200 тысяч рублей за скрученный пробег автомобиля

Жителю Череповца удалось отсудить у автосалона свыше 200 тысяч рублей за скрученный пробег подержанной машины. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Автолюбитель Сергей Степанов приобрел в салоне Renault Duster с пробегом в 45 000 километров. Французский кроссовер обошёлся мужчине в 740 000 рублей.

После покупки россиянин решил проверить реальный пробег транспортного средства. Степанов самостоятельно подключился к компьютеру Duster. После перенастройки выяснилось, что машина на самом деле пробежала 96 000 километров.

Скрученный пробег подтвердился и при просмотре в Сети информации о техническом обслуживании и ремонте данного автомобиля. В августе прошлого года у Renault Duster пробег составлял почти 94 000 километров.

В Череповецком районном суде отметили, что пробег является важным фактором при выборе транспортного средства. Цифры одометра влияют на стоимость машины. Пробег указывает на более существенный износ деталей, узлов, агрегатов, чем покупатель рассчитывал изначально.

Суд удовлетворил исковые требования Степанова. Стоимость Renault Duster была снижена на 68 000 рублей, неустойка составила 69 000 рублей, штраф дилерскому центру - 69 000 рублей, компенсация морального ущерба - 2 000 рублей. Помимо этого, с ответчика взыскали оплату услуг оценщика и почтовые расходы. Общая сумма возмещения - 212 000 рублей.