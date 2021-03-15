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Рубрика: В мире

СМИ: Испания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Текст: Диана Ковалева
Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images

Испания с понедельника приостановит вакцинацию препаратом против коронавируса от AstraZeneca не менее чем на 15 дней. Об этом сообщила радиостанция "Кадена СЕР".

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По информации радиостанции, министр здравоохранения страны Каролина Дариас созвала совещание Межтерриториального совета по здравоохранению для того, чтобы обсудить приостановку использования вакцины от AstraZeneca. Причиной послужили сообщения об образовании тромбов у пациентов, получивших эту прививку.

Ранее по этим же причинам использовать вакцину от AstraZeneca прекратили Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Таиланд и Франция.

В мире Европа Испания Вакцинация от коронавируса

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