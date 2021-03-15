СМИ: Испания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Испания с понедельника приостановит вакцинацию препаратом против коронавируса от AstraZeneca не менее чем на 15 дней. Об этом сообщила радиостанция "Кадена СЕР".

По информации радиостанции, министр здравоохранения страны Каролина Дариас созвала совещание Межтерриториального совета по здравоохранению для того, чтобы обсудить приостановку использования вакцины от AstraZeneca. Причиной послужили сообщения об образовании тромбов у пациентов, получивших эту прививку.

Ранее по этим же причинам использовать вакцину от AstraZeneca прекратили Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Таиланд и Франция.