Toyota подтвердила премьеру кроссовера с 4х4 в апреле этого года

Компания Toyota опубликовала тизер новой модели, которая дебютирует на автосалоне в Шанхае в апреле 2021 года. Это будет кроссовер с системой полного привода, созданный на платформе e-TNGA.

e-TNGA - версия модульной платформы компании для электрокаров, позволяющая варьировать ширину, длину, высоту и размер колёсной базы транспортного средства. Также архитектура предусматривает различные варианты привода: передний, задний и полный. Ёмкость аккумулятора тоже может быть различной.

Мировая премьера нового электрического кроссовера Toyota состоится 19 апреля 2021 года.

Ранее японский автопроизводитель публиковал тизер ещё одной модели - X-Prologue, которую представят 17 марта.