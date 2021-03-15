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15.03.2021 14:15
Рубрика: Легковые авто

Toyota подтвердила премьеру кроссовера с 4х4 в апреле этого года

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Компания Toyota опубликовала тизер новой модели, которая дебютирует на автосалоне в Шанхае в апреле 2021 года. Это будет кроссовер с системой полного привода, созданный на платформе e-TNGA.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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e-TNGA - версия модульной платформы компании для электрокаров, позволяющая варьировать ширину, длину, высоту и размер колёсной базы транспортного средства. Также архитектура предусматривает различные варианты привода: передний, задний и полный. Ёмкость аккумулятора тоже может быть различной.

Мировая премьера нового электрического кроссовера Toyota состоится 19 апреля 2021 года.

Ранее японский автопроизводитель публиковал тизер ещё одной модели - X-Prologue, которую представят 17 марта.

Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota