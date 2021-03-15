В Боливии арестовали на четыре месяца бывшего временного президента

Боливийский суд отправил бывшего временного президента страны Жанин Аньес в тюрьму на четыре месяца. По мнению прокуратуры, арест является необходимой мерой, чтобы исключить риск ее побега из страны. В предварительное заключение на тот же срок были также отправлены два ее министра: Альваро Коимбра, возглавлявший минюст, и Родриго Гусман, бывший глава министерства энергетики. Всех троих обвиняют в совершении госпереворота в 2019 году.

Как передает агентство EFE, заседание суда прошло в виртуальном режиме и длилось девять часов. Аньес и ее министры принимали в нем участие при помощи собственных мобильных телефонов, в то время как сами находились в камерах в казармах спецподразделения по борьбе с преступностью в Ла-Пасе. По решению суда, бывшая и.о. президента проведет следующие четыре месяца в женской тюрьме Обрахес, а ее соратники - в исправительном учреждении Сан-Педро.

Обвинения в "подстрекательстве к мятежу, терроризме и заговоре" выдвинуты также против еще нескольких министров Аньес, бывших глав вооруженных сил, полиции и общественных движений. Все они находятся в розыске, по некоторым данным, некоторые из них уже могли скрыться за границей.