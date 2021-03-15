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15.03.2021 01:39
Рубрика: В мире

В Бразилии зафиксировали максимум заболевших COVID-19 за неделю

Фото: AP Photo / Eraldo Peres Фото: AP Photo / Eraldo Peres
Фото: AP Photo / Eraldo Peres

По итогам минувшей недели в Бразилии зафиксировали максимально высокое число заболевших коронавирусом. По данным минздрава, подтверждено 500 тысяч 722 случая заражения и 12 тысяч 777 летальных исходов, что также является максимальным с начала эпидемии в стране.

Фото: AFP/TARSO SARRAF
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"Только за минувшие сутки число заболевших в Бразилии увеличилось более чем на 43 тысячи человек (43 812). В общей сложности в стране инфицировано уже 11 миллионов 483 тысячи 370 человек. Выздоровели свыше десяти миллионов человек", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. 12 марта 2021 страна вновь заняла второе место после США по числу заболевших, опередив по этому показателю Индию. По уровню смертности она также уступает только Соединенным Штатам.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

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