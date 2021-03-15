В Chery рассказали, чем их кроссовер лучше Tiguan, Outlander и X-Trail

Китайские автокомпании перестают конкурировать между собой на российском рынке. Но не потому, что договорились единым фронтом провести здесь экспансию - просто в качестве соперников все чаще видят лучшие европейские и японские машины, не говоря уже о корейских.

Так, новый флагман Chery - Tiggo 8 Pro - по мнению маркетологов бренда, будут выбирать те, кто хотел бы приобрести или обновить Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq или Volkswagen Tiguan.

Судя по сравнению моделей, которое подготовили для журналистов в Chery, у конкурентов перед их автомобилем будет одно главное преимущество - наличие полного привода. В остальном - если брать сопоставимые по цене комплектации - признанные фавориты рынка… уступают. Особенно в оснащении.

Во-первых, у хваленых соперников нет третьего ряда сидений - за исключением Outlander и Kodiaq, но у последнего за это надо заплатить отдельно. Во-вторых, в преимуществах перед почти каждой моделью перечислены передняя и задняя светодиодная оптика, атмосферная подсветка салона, цифровая приборная панель с диагональю 12,3 дюйма, экран мультимедиа таких же размеров, системы кругового обзора 360°AVM и мониторинга слепых зон, обогрев второго ряда и лобового стекла, память настроек зеркал и сиденья водителя и панорамная крыша.

Кроме того, скажем, беспроводную зарядку может получить покупатель Skoda Kodiaq (версия 1.4PT 150 DCT6 Style FWD), но исключительно в качестве опций за доплату. Но даже за деньги недоступны наружная подсветка под зеркалами, цветной боковой дисплей климата, система помощи при спуске с горы и дистанционный запуск двигателя. А в Volkswagen Tiguan (2.0PT 180 DCT7 Status 4WD) можно докупить, скажем, систему кругового обзора и мониторинга слепых зон, память зеркал и настроек сиденья водителя, но передние противотуманные фары, атмосферная подсветка и беспроводная зарядка так и останутся мечтой.

Впрочем, сами потребители подобное сравнение провести не могут - цены на Chery Tiggo 8 Pro еще не объявлены. Как выяснилось, это произойдет 18 марта в рамках онлайн-презентации в Youtube. Пока же известно, что машина получит две силовые установки - 2-литровый турбомотор на 170 л.с. в паре с вариатором и связку 1.6TGDI на 186 л.с. с 7-ступенчатым "роботом".